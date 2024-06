Hra s čísly při ustavování frakcí v europarlamentu: STAN na roztrhání, liberální ANO a bezprizorní Turek?

Sotva byly sečteny hlasy v evropských volbách, nově zvolení europoslanci už pomalu nasedali do letadla směr Brusel s cílem rychle se zorientovat a navázat důležitá spojenectví. V Evropském parlamentu se v těchto dnech totiž rýsují základy nových frakcí, ve kterých europoslanci zakotví na příštích pět let. Zůstanou čeští matadoři ve stejných politických rodinách jako doposud? A kam se vrhnou nováčci? Bruselské chlebíčky Brusel 7:37 17. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropský parlament v novém složení | Zdroj: Český rozhlas

V Evropském parlamentu panoval poslední týden shon. Nově zvolení europoslanci se zmateně snažili najít cestu ve spletitých chodbách, vyřídit si registrace a přijít na to, s kým by chtěli sedět ve frakci. A Bruselské chlebíčky byly u toho.

Politická mapa příštího europarlamentu vznikne na půdorysech toho končícího. Znovu se utváří frakce Evropské lidové strany (EPP), socialistů (S&D), evropských liberálů (Renew), zelených, Evropských konzervativců a reformistů (ECR) a krajně pravicové Identity a demokracie (ID).

Kuloáry se ale také proslýchá, že by mohla vzniknout nová skupina v krajně pravicové části politického spektra anebo také na levici.

Na jedné parlamentní lodi?

Schůzku s lidovci i liberály měli benjamínci z hnutí STAN Jan Farský a Danuše Nerudová. Zvažují totiž, ke které z těchto frakcí se přidají.

„Nikdy jsme nezastírali, že překážkou hlubší spolupráce až vstupu do Renew je účast hnutí ANO,“ připouští Farský. „Z mého pohledu je teď reálnější varianta EPP,“ říká nově zvolený europoslanec. To by znamenalo, že se v lidovecké frakci potkají Starostové s europoslanci za TOP 09 s Tomášem Zdechovským z KDU-ČSL.

Naproti tomu zbytek koalice Spolu, tedy ODS se třemi europoslanci, vstup do EPP neplánuje. A to i přesto, že šéf evropských lidovců Manfred Weber dlouhodobě vysílá signál, že by o ně velmi stál. „Chystáme se zůstat v ECR,“ potvrdila občanská demokratka a znovuzvolená europoslankyně Veronika Vrecionová.

K evropským konzervativcům by se rád přidal také Filip Turek, kterého spolu s Nikolou Bartůšek lidé zvolili na kandidátce Přísahy a Motoristů sobě. Do ECR ale podle europoslankyně Vrecionové zatím jejich přihláška nedoputovala. A sama Vrecionová z představy spolupráce s Turkem nadšená není.

Jaké plány spřádá rebelka Markéta Gregorová, která se z Pirátů dostala do Evropského parlamentu jediná? Je hnutí ANO skutečně pevně ukotvené v liberální frakci Renew?