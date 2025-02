Expertka: Umělou inteligenci v kampani kromě SPD využili i Piráti. Napadají s ní církev

Tomio Okamura (SPD) rozšíří řady trestně stíhaných vrcholných politiků. Sněmovna ho minulý týden vydala policii, která se bude zabývat jeho loňskými předvolebními plakáty. „Je ale otázka, jak to posoudí soud. Protože nedlouho poté se podobnou cestou vydali také Piráti. Ti začali velmi podobným stylem za pomoci umělé inteligence napadat církev a církevní témata,“ říká v pořadu Českého rozhlasu Dvojka Jak to vidí mediální expertka Denisa Hejlová. JAK TO VIDÍ... Praha 21:06 17. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plakát SPD, předvolební kampaň | Zdroj: koláž René Volfík a FB SPD

Muž tmavé pleti s nožem od krve v zakrvácené košili a slova o tom, že „nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu“. Tak vypadala předloňská billboardová kampaň hnutí SPD namířená proti migračnímu paktu Evropské unie, kterou se nyní budou zabývat orgány činné v trestním řízení. Kromě jiného šlo o jednu z prvních billboardových kampaní, která využívala umělou inteligenci.

„Pokud je tak naprogramovaná, dokáže umělá inteligence zvýraznit jakýkoli stereotyp. Chová se podle toho, jak ji navedete. Odpovědnost za vizuální stránku billboardu tudíž nese politická strana,“ upozorňuje v pořadu Jak to vidí... expertka na strategickou komunikaci Denisa Hejlová.

„Je ale otázka, jak to posoudí soud. Protože nedlouho poté se podobnou cestou vydali také Piráti. Ti začali velmi podobným stylem za pomoci umělé inteligence napadat církev a církevní témata,“ říká Hejlová.

Problém podle ní ale není jen to, co je na plakátech. Problematické je i celkové nastavení komunikačního prostoru včetně digitálních médií. Ukázaly to například nedávné prezidentské volby v Rumunsku, které rumunský ústavní soud zrušil.

„Problém je, že působení informačních technologií doteď pořádně nerozumíme. Byly volby v Rumunsku skutečně natolik ovlivněné působením jedné sociální sítě, anebo šlo o výmluvu? Jaké jsou důkazy, na základě kterých soud volby zrušil?“ ptá se Hejlová.

„Pokud nevidíme dovnitř systému, do nastavení algoritmů, pokud nemáme pořádné průzkumy veřejného mínění, které by nám vysvětlily neobvyklý posun, nedokážeme to jednoznačně posoudit.“

Špína a etické mantinely

Spoléhat se tak můžeme pouze na etické mantinely a záklopky, které jdou ale ruku v ruce s politickou kulturou dané země. Zatímco u nás považujeme poslední velkou kampaň za špinavou a negativní, v Británii by to zřejmě stále ještě bylo možné.

„Ač je to šokující, potvrdili mi to britští kolegové. V Británii by se to k soudu nedostalo. Záleží ale samozřejmě i na načasování. Ke konci se kampaň vždycky stupňuje. Politici odhazují rukavičky a vytahují tu největší špínu zhruba tři týdny předtím, než jdou lidé k urnám. Aby zasáhli soupeře na tom nejslabším místě,“ uvažuje Hejlová.

Dá se to samozřejmě čekat i před podzimními sněmovními volbami. Koaliční strany, kterým se podle průzkumů nevede příliš dobře, budou bojovat ze všech sil. Pravděpodobné je i to, že stíhaný Tomio Okamura využije svého vydání k trestnímu stíhání v kampani.

„Hodně bude záležet na bezpečnostní a ekonomické situaci u nás v Evropě, protože problémy, o kterých se bavíme nyní, se mohou ještě velmi změnit a situace se může hodně vyostřit,“ dodává Denisa Hejlová.