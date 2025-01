Žádost o vydání Okamury? ‚Policie jedná v souladu s principem bránící se demokracie,‘ míní právnička

Kriminalisté podezírají Tomia Okamuru (SPD) ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti v souvislosti s jeho loňskou kampaní. Požádali proto Poslaneckou sněmovnu o jeho vydání. „Soudě podle toho, jak k tomu přistupuje Tomio Okamura, ta diskuse v únoru bude žhavá. Tiskovou konferenci si uzmul pro sebe, k další propagandě,“ komentuje zakladatelka a ředitelka organizace In Iustitia, právnička Klára Kalibová pro Radiožurnál. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 17:11 9. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Tomio Okamura se brání, že si billboardovou akcií dělala SPD legraci ze lží a pokrytectví obránců migračního paktu EU. Lze takovou interpretaci přijmout?

Myslím si, že hranice humoru jsou v tomto případě jasné. Pokud by na to upozornil skutečně nějakou alegorií, nějakými vtipnými obrázky, rozuměla bych tomu jako satiře, ale o tom billboardová kampaň SPD není.

Politici a političky mají veřejný závazek stavět se proti explicitnímu rasismu a xenofobii. Nástrojů mají celou řadu, naznačuje Klára Kalibová z organizace In Iustitia

Zobrazuje člověka v agresivní pozici se zakrváceným nožem a může v lidech evokovat globální obavy z lidí tmavé barvy pleti, kteří by sem mohli přicházet v důsledku migrace. To je jeden obrázek.

Ten druhý obrázek potom ukazuje romské děti, které kouří. Je tam v podstatě slogan o jejich zahálčivém životě, kde lze spatřovat generální obraz Romů jako lidí, kteří zneužívají sociální dávky, nedbají na vzdělání svých dětí, a to je jednoznačně hanobící zobrazení největší národnostní menšiny žijící v České republice. Logicky se to příslušníků těchto skupin dotýká.

Dvě skutkové podstaty

Jak se na podobná vyjádření dívá zákon?

Zákon zná dvě skutkové podstaty. Prozatím víme, že policie usiluje o trestní stíhání Tomia Okamury pro trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, což se váže k tomu billboardu s černošským migrantem a zároveň k výrokům, které Tomio Okamura měl kolem kampaně.

Jeden z billboardů SPD na Václavském náměstí v Praze | Foto: Anna Boháčová | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Zároveň je tady ale zmíněný obraz s romskými dětmi, kde spatřuji možnost aplikace trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, protože se domnívám, že jde jednoznačně o generalizující hanobící obraz evokující to, že Romové v naší společnosti jsou nepracující skupinou, skupinou, která nedbá na zařazení svých dětí do společnosti.

Za oba dva tyto trestné činy je horní hranice skutkové podstaty tři roky v případě, že je to děláno tímto velmi efektivním způsobem, třeba prostřednictvím sociálních sítí. Nedomnívám se ale, že by za takto izolovaný skutek mohl být někdo odsouzen do výkonu trestu odnětí svobody. Takto to rozhodně nestojí.

A neměla by policie brát k odpovědnosti spíše hnutí jako takové, než jeho předsedu?

Ta možnost tam samozřejmě je. Vlastně nevíme, co si o tom policie myslí. Víme, že chce stíhat Tomia Okamuru, ale nevíme – není k tomu žádné vyjádření – jestli chce rozšířit trestní stíhání i na právnickou osobu, v tomto případě tedy politickou stranu.

To by samozřejmě bylo možné. U politických stran je krajním trestem rozpuštění, ale to zde rozhodně nepřipadá v úvahu. V úvahu připadá nějaký peněžitý trest.

Veřejný závazek politiků

Poslanecký mandátový a imunitní výbor má o zbavení imunity Okamury rozhodovat na přelomu ledna a února. Jakou diskusi můžeme očekávat?

Soudě podle toho, jak k tomu přistupuje Tomio Okamura, ta diskuse v únoru bude žhavá. Včera (v úterý, pozn. red.) měl tiskovou konferenci, kterou si uzmul pro sebe, uzmul si ji k další propagandě. I dneska (ve středu, pozn. red.) se čelní politici začali vyjadřovat v tom smyslu, že to policie přehnala. Myslím, že to je strašně špatný signál do společnosti, říkat, že orgány činné v trestním řízení pochybily tím, že vykonávaly právo.

Naopak je tady velký veřejný závazek politiků a političek, aby nacházeli svoji vlastní cestu, jak se proti takto explicitnímu rasismu a xenofobii postavit. Těch nástrojů mají celou řadu. Můžou nemluvit s Tomiem Okamurou, můžou se veřejně vyjadřovat k jeho aktivitám nebo k aktivitám SPD, můžou bojkotovat jeho politické aktivity, můžou odcházet demonstrativně z výborů a jednání sněmovny…

To jsme ale v nějakém zásadnějším rozsahu neviděli. Neviděla jsem hromadný exodus politiků pětikoalice z pléna v situaci, kdy si Tomio Okamura vezme hlas a pléduje proti migrantům, cizincům obecně, třeba i Romům a podobně. Takže tady si myslím, že se politici zlobí úplně špatně a zároveň dávají velmi negativní signál do společnosti, že by snad policie měla jednat na politickou zakázku.

Jak takto citlivou věc podle vás komunikuje samotná policie?

Bohužel si myslím, že policie má sama svoje limity, že je to kauza politická – protože se jedná o stíhání politika – a je to kauza zneužitelná. Policie se sama oprávněně cítí pod politickým tlakem a pravděpodobně by bylo dobré, kdyby lépe vysvětlila, co má v plánu v tom trestním řízení – jestli má v plánu stíhat jenom Tomia Okamuru, nebo i SPD, o co opírá svoji argumentaci.

Jsou samozřejmě informace, které nemůže vypustit do světa, ale je spousta věcí, které veřejnost momentálně znát může. Není kolem toho žádné tajemství a veřejnost by to znát měla, aby si na to mohla udělat svůj objektivní obrázek a nebyla vystavena všanc dezinterpretaci toho, co se děje, ze strany pana Okamury.

Bránící se demokracie

Petr Kolář v komentáři pro iDNES upozorňuje, že Okamura získal spoustu mediálního prostoru k „opětovnému vyvaření dnes už dávno vyčpělé a téměř pozapomenuté kampaně“ a taky „získal řadu hodin sledované debaty ve Sněmovně, která bude rozhodovat o jeho vydání nebo nevydání“. Ať už postup policie v konečném důsledku nahraje nebo nenahraje Okamurovi, tak asi nemohla v tuto chvíli jednat jinak.

Nemohla jednat jinak. Myslím si, že policie jednala v souladu s principem bránící se demokracie, což je princip judikovaný Ústavním soudem. Říká, že v situaci bezpráví a ohrožení demokracie musí stát jednat a přistupovat i k těm nejradikálnějším legálním krokům, což tomto případě trestní řízení je.

Mně by se samozřejmě líbilo, kdyby k trestnímu stíhání došlo v listopadu loňského roku, protože by to prodloužilo vyprchání zájmu o pana Okamuru a jeho volebního potenciálu, ale to trestní řízení prostě trvá a policie nemá, jak se tomu nevěnovat.

Požádá sám Tomio Okamura Sněmovnu o vydání? Co stojí za sílícím výskytem projevů antisemitismu na sociálních sítích? A jak se může společnost bránit xenofobii a rasismu? Poslechněte si celý rozhovor, audio je v úvodu článku.