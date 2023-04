‚Konkurence nám dýchá na záda.‘ Šéf brněnského studia Souček oznámil kandidaturu na ředitele ČT

Brněnské studio České televize (ČT) zažívá v posledních letech úspěchy. Podle jejího šéfa Jana Součka ale televize ustrnula. I proto se chce ucházet o post generálního ředitele ČT, jak prozradil v rozhovoru pro Český rozhlas Brno. Brno 14:10 3. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf brněnského studia Jan Souček se rozhodl kandidovat | Zdroj: Česká televize - Televizní studio Brno

V září tohoto roku končí Petru Dvořákovi, současnému šéfovi největšího mediálního domu v republice, druhý mandát. Dvořák se po 12 letech ve funkci rozhodl obhajovat znovu. V současnosti nejdéle sloužící generální ředitel v novodobé historii veřejnoprávních médií u nás by tak mohl být v čele instituce 18 let.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ředitel ČT Brno: Pokud se nic nezmění, nejpozději v roce 2025 bude mít Česká televize finanční problémy, což diváci citelně poznají v nabídce

Jan Souček vnímá současnou éru úspěšně, ale sleduje také stagnaci v televizi. „Mám pocit, že v pocovidových letech zůstává televize trochu přešlapovat na místě.“ Souček se obává, že v řadě případů tak fungování České televize začíná ohrožovat sílící konkurence, a to zejména v digitální agendě.

„iVysílání je budoucnost televize a cesta k mladšímu divákovi. Věková kategorie 30+ už televizi takřka nesleduje,“ vyzdvihuje Souček systém VOD (video on demand).

„V nastolování trendů – ať už v televizní tvorbě, nebo v technologiích – nám už konkurence dýchá na záda nebo nás předehnala,“ říká šéf brněnského televizního studia. V tomto ohledu třeba poukazuje například na zpravodajský server iROZHLAS.cz, kdy veřejnoprávní rádio odvádí často lepší práci než televize.

Koncesionářské poplatky



Souček by rád otevřel diskusi o tom, co všechno má televize veřejné služby v následující dekádě dělat, co od ní společnost očekává. Teprve potom je možné smysluplně počítat, kolik je na to potřeba peněz.

Jednou z jeho snah bude povzbuzení regionální tvorby, konečně sám působí celoživotně v médiích mimo Prahu.

Dnes má Česká televize plnit 20 procent vysílání na programech ČT1 a ČT2 pořady z regionů. To se samozřejmě děje, ale Souček by uvítal, aby se „regionální procenta“ plnila i v premiérové tvorbě, a ne reprízováním desítky let starých pořadů z archivu v pozdních nočních hodinách.