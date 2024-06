Gigafactory, obchvat, ohňostroj i parkování. O čem všem lidé rozhodovali v místních referendech?

Češi za sebou mají volby do Evropského parlamentu. V některých obcích se zároveň konala i místní referenda. A zatímco na výsledky eurovoleb si počkáme do nedělní noci, jak dopadlo hlasování v referendech, většina radnic odtajnila už v sobotu. Často se jednalo o plánované stavby, ať už to bylo gigafactory v Dolní Lutyni nebo výstavba větrných elektráren v Moravském Berouně na Olomoucku.

Praha/Dolní Lutyně/Moravský Beroun 17:38 9. června 2024