Hala pro VIP letadla na pardubickém letišti nebude, rozhodli akcionáři

„Akcionáři to zastavili. Investor nedodal potřebné materiály, aby se mohli rozhodnout, a k dispozici neměli ani jeho finančně ekonomický plán," řekla ředitelka EBA Mária Luticová. Zájemce jednal s městem od roku 2021.

Podle ředitelky jde o pozemky, které bude letiště potřebovat pro svůj rozvoj, což byl také jeden z důvodů, proč akcionáři jejich prodej nakonec zamítli. „Přišli bychom o pozemky, které využijeme pro parkování, a do budoucna to může být rozvojová plocha pro rozšíření terminálu. Nemáme jich tolik, abychom je mohli rozdávat,“ uvedla Luticová.

Pokud letišti poroste počet odbavených cestujících, příletová hala by v budoucnu nemusela kapacitně stačit. „Může se pak stát, že na stojánku přistanou tři letadla, v každém bude na palubě 200 cestujících. Pak se do příletové haly prostě nevejdou. Moje vize je, že naše pozemky pak můžeme využít pro přístavbu příletové haly,“ řekla ředitelka.

Kam ubytovat posádky?

Naopak vítanou investicí by mohla být stavba hotelu s administrativní a víceúčelovou výstavní budovou naproti terminálu Jana Kašpara. O jeho vybudování projevila zájem společnost SPGroup Pavla Sehnala. „Starý územní plán stavbu hotelu nepovoluje, Pardubice připravují nový územní plán, který by to umožnil. Akcionáři musí rozhodnout, jestli projekt není rizikový, a mít analýzu, která by určila, zda projekt dává ekonomicky smysl,“ řekla ředitelka.

Podle Luticové by hotel mohl pomoci ubytovávat posádky letadel, nabídl by nocleh také lidem, kteří přijedou na brzké ranní nebo pozdní noční lety. „Myslím, že hotel by byl pro letiště přidaná hodnota. Letos řešíme, že nemáme kde ubytovat posádky, jde o 50 lidí, kteří chtějí být v jednom ubytovacím zařízení pohromadě. Je velký problém je v Pardubicích ubytovat,“ řekla Luticová. Do Pardubic aktuálně létají dopravci Smart Wings, Air Bulgaria, Bulgarian Air Charter a Ryanair. „Od letošní sezony nám tady zůstávají letadla na doplnění zboží a cateringu, posádky potřebují někde přespat,“ řekla ředitelka.

Rekordní rok 2024

Letiště v Pardubicích funguje od roku 1994 pro civilní mezinárodní provoz. Letos patrně přepraví rekordních 200 000 lidí. Zažívá totiž nejlepší sezónu za posledních deset let a už teď se blíží k rekordnímu počtu odbavených pasažérů. Těch bylo v roce 2013 přes 180 tisíc.

Letiště letos rozšířilo nabídku letů s cestovními kancelářemi, dovolenkáři létají do 15 destinací, a to i teď mimo prázdninové období. Na příští rok navíc plánuje navýšení počtu pravidelných linek. Dvě třetiny akcií EBA vlastní Pardubice, Pardubický kraj drží třetinu.