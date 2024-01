OVĚŘOVNA: Evropští politici jsou příbuzní nacistů, tvrdí řetězové e-maily. Zdroje pochází z Ruska

Prostřednictvím řetězových e-mailů a sociálních sítí se šíří dezinformace, že vysoce postavení němečtí politici mají předky v nacistické organizaci SS. Německým novinářům se podařilo vystopovat stopy zprávy až do Ruska. „Jen tak se nevidí tak krystalický příklad naplňující definici dezinformace ve službách ruské propagandy,“ říká pro iROZHLAS.cz expert na dezinformace Jaroslav Valůch. OVĚŘOVNA! Berlín/Berlín 7:00 21. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý kancléř nemá předky mezi nacisty, slovenská prezidentka a předsedkyně Evropské komise se nezdraví jako nacisté | Foto: René Volfík | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Příspěvky na sociálních sítích a řetězové e-maily zobrazují vysoce postavené německé politiky vedle jejich údajných nacistických příbuzných.

Německého kancléře Olafa Scholze zobrazuje příspěvek vedle Gruppenführera Fritze Scholze, celým jménem Friedricha Maxe Karla von Scholze, který se ve třicátých letech přidal k SS. Text uvádí, že se jedná o dědečka současného německého kancléře.

Fritz Scholz zemřel roku 1944, nezanechal po sobě ovšem žádné potomky, píše německá agentura DPA na žádost serveru Deutsche Welle.

Odkazuje se přitom na archivní dokumenty ze Spolkového archivu. Německý kancléř tak přímým potomkem vysoce postaveného nacisty není.

„Je zde tedy prokazatelná lživost. Dezinformace má až výukový charakter,“ zdůrazňuje vedoucí projektů mediálního vzdělávání v organizaci Transitions Jaroslav Valůch pro server iROZHLAS.cz

Cílem dezinformace se stal také Christian Lindner, německý ministr financí. Jeho dědečkem má být podle dezinformace příslušník SS Gerhard Lindner. Mluvčí strany FDP, ke které ministr patří, informaci pro Deutsche Welle vyvrátil a označil ji za „naprostý nesmysl“.

Jméno Lindner je navíc v Německu relativně časté, nyní jich tam žije více než 16 tisíc.

Předky v SS má mít podle zprávy také bývalý předseda Evropské rady a předseda polské vlády Donald Tusk. V jeho případě jde o opakovaně vyvrácenou dezinformaci. Tuska dědeček se sice jmenoval Jozef Tusk, jak uvádí řetězový e-mail, v SS ale nebyl.

Evropská rada uvedla, že dědeček Donalda Tuska byl polský občan, kterého v září 1939 zatklo gestapo. Byl vězněn ve dvou koncentračních táborech, v roce 1942 byl propuštěn a odveden do Wehrmachtu, ozbrojených sil nacistického Německa. Z šetření serveru Fullfact vyplývá, že Tusk dezertoval v březnu 1945 a vrátil se do Polska.

‚Evropské spiknutí‘

Posledním z politiků zmíněných v e-mailu je bývalý německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach. Jeho údajný předek Hartmann Lauterbacher zastával vysokou pozici ve vedení mládežnické organizace Hitlerjugend. S bývalým ministrem ovšem nacistický příslušník tentokrát nesdílí ani stejné příjemní (liší se koncovky obou jmen).

Osob s příjmením Lauterbach je v Německu okolo 340. Lauterbacher je pak ještě méně časté, v Německu jich nyní žije asi 30.

„Cílem dezinformace je vzbudit dojem, že existuje spiknutí lidí, kteří pokračují ve zločinech nacistů a usilují o nastolení takzvané Čtvrté říše,“ vysvětluje politolog Miroslav Mareš z Katedry politologie Masarykovy univerzity.

„Vzhledem k tomu, že v českém prostředí má zpráva třeba formu řetězových mailů, tak cílí především na starší generaci, která má ještě bezprostřední zkušenosti s nacismem a vnímá ho velmi citlivě. Takovéto dezinformace se snaží popudit část této generace proti současnému směřování Evropy,“ dodává Mareš.

Německý veřejnoprávní server Deutsche Welle uvádí, že dezinformace se šíří v angličtině, ruštině, němčině, polštině, španělštině, řečtině i dalších jazycích.

Nacismus nebo respekt?

Novinkou specifickou pro českou a slovenskou dezinformační scénu je přidání osoby slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Ta sice nemá mít předky mezi nacisty, podle e-mailu se ale s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou zdraví gestem, které v minulosti během proslovu použil i Adolf Hitler.

Ten svá emotivní gesta dělal záměrně, dokonce si je cvičil. „Existují soubory fotografií, které ukazují, jak si nacvičuje pózy. Rozhodně nešlo o náhodný projev, bylo to dokladovatelně připravované, až trénované svým způsobem. Patřilo to do výbavy politika, který se snažil svými projevy strhávat,“ popisuje historik Michal Stehlík z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Gesto, kterým se přivítala Čaputová s Ursulou von der Leyenovou, bylo zvoleno pravděpodobně proto, že se setkali během covidové pandemie, konkrétně 21. června 2021. Političky na sobě mají roušky a kvůli bezpečnosti si nemohly podat ruce.

Dezinformaci o pozdravu Čaputové vyvrátila dokonce i slovenská policie v rámci vlastního projektu proti dezinformacím.

„Srovnávat gesta skrze desetiletí je nesmírně složité, protože dané gesto je vždy součástí projevu. V případě projevu diktátora může jít o naznačení součásti, tedy že lidé jsou součástí jeho plánu. Zatímco gesto, které děláte v době covidu, když si nemůžete podat ruce, je otázka vzájemného respektu,“ uvádí Stehlík.

Podobné gesto se přitom objevuje opakovaně a nikoliv ve spojitosti s nacismem. V americkém znakovém jazyce jde o zobrazení objetí nebo lásky. Svůj význam má například ve snímku Black Panther, někdy ho po výhře dělají i sportovci.

Stopy z Ruska

Odborníci se shodují, že osoba Čaputové se v dezinformaci vyskytuje kvůli svému prozápadnímu smýšlení.

„Čaputová je takový symbolem liberálního prozápadního směřování ve středoevropském prostoru. Proto byla tak nenáviděna silami orientovanými na Kreml a na východní vlivy. Navíc u ní je vazba na nacismus absurdní,“ míní politolog Mareš.

„Je to čistě snaha zesílit účinek této dezinformace. Stane se tak relevantnější a zajímavější v Česku a na Slovensku. Na řadu lidí, kteří v původní verzi třeba neznají konkrétní politiky, by to nemělo takový účinek,“ potvrzuje Mareš.

Původní texty a jména u fotografií, ukazujících německé politiky s jejich údajnými nacistickými předky, jsou napsána v azbuce. Němečtí novináři původ dezinformace vystopovali do Ruska.

Tam je šířil například ruský oligarcha Jevgenij Prigožin, vedoucí žoldnéřské soukromé skupiny wagnerovců, který podle ruských vyšetřovatelů zemřel při pádu letadla v srpnu roku 2023. Podle německých serverů informace o politicích s údajnými nacistickými předky šíří také ruské trollí farmy.

„Kreml potřebuje ospravedlnit svou útočnou válku směrem na západ od svých hranic. Předpokládá, že lidé v Evropě nacismus nadále tvrdě odsuzují a používá ho proto jako nástroj pro podlomení důvěry v demokratické instituce. Zároveň odvádí pozornost od skutečnosti, že putinovský režim si je ve své ideologii s nacismem velmi blízký,“ uzavírá Jaroslav Valůch.