Češi častěji hrají hazardní hry online a patologických hráčů přibývá. Chybí dostupná pomoc i léčba

Češi častěji hrají hazardní hry na internetu než v kamenných provozovnách. Ilustrační foto. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Trvalo to asi 14 let. Úplné dno nastalo asi před třemi lety, člověk úplně vysílený, vystresovaný, bez peněz,“ popisuje Martin, který byl patologickým hráčem, nyní se úspěšně léčí a přes tři roky nehraje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podle Národního protidrogového koordinátora pro patologické hráče hazardních her v Česku chybí dostupná pomoc a léčba. Reportáž k tématu natáčel Tomáš Jelen

„Nemám přesně spočítané, kolik jsem prohrál, bylo to ale určitě přes půl milionu. Na kurzovém sázení a hlavně na pobočce. Začalo to hloupou dvacetikorunou denně a pak to pokračovalo už v tisíckovkách denně,“ dodává.

Martin měl štěstí. Dostal se do léčebného centra pro patologické hráče. Odborná pomoc je ale dostupná jen zlomku všech gamblerů. „Jsou to jednotky tisíc lidí. My v tuhle chvíli máme devět klíčových zařízení v republice, chceme jich mít 14,“ plánuje Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor.

'Problém jsou peníze'

„V každém kraji by měly být dva až tři úvazky lidí, kteří by měli mít možnost pracovat s gamblery,“ vysvětluje.

Problémem jsou peníze. Vobořilův návrh, aby na prevenci a léčbu putovala pevně daná část vybraných daní z hazardu, ministerstvo financí odmítá. „Je to nesystémové, bráníme se tomu nejen u této problematiky, my si myslíme, že to je problematika sestavování rozpočtu,“ vysvětluje ministryně financí v demisi Alena Schillerová za hnutí ANO.

Počet heren a povolených hazardních přístrojů v posledních letech klesá. Naopak ale roste celkové množství vsazených i prohraných peněz. Stále víc provozovatelů se totiž přesouvá na internet.

„Válcové hry nebo ruleta. To, co dříve mohlo být legálně jenom v kamenných provozovnách, tak najednou může být v online prostředí,“ vysvětluje mluvčí Unie herního průmyslu Andrej Čírtek a dodává:

„V online prostředí nepotřebujete žádného krupiéra, neomezují vás žádné vyhlášky obcí, nepřijde tam žádná kontrola celní správy, která by vyháněla návštěvníky v kamenné provozovně.“

Online hry a sázky

Podíl sázek, které Češi vloží do hazardních her přes internet, vloni přesáhl 35 procent a každoročně roste. Vyplývá to z průzkumu Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

„Zatím se zdá, že zvyšující se nabídka online hraní vede k tomu, že máme více problémových hráčů, jejichž primární problémovou hrou jsou online hry, například kurzové sázky online. Charakteristiky her - například live sázky - jsou podobné charakteristikám automatů,“ vysvětluje vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík.

I díky otevření internetového trhu a zvýšení odvodů vloni stát vybral na daních z hazardu rekordních 12 miliard korun.