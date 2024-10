Historik Stehlík: Volby do Senátu ovládly silné osobnosti. Čeká nás oživení témat i rétoriky

O vítězství v senátních volbách hovoří jak šéf ODS a premiér Petr Fiala, tak lídr nejsilnější opoziční strany ANO Andrej Babiš. Kdo tedy skutečně vyhrál senátní volby? A jaký dopad to bude mít na vývoj na české politické scéně? Otázky v pořadu Jak to vidí... zodpovídá historik Michal Stehlík. Jak to vidí... Praha 7:52 1. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senát Parlamentu ČR | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

ODS obhájila ve druhém kole senátních voleb pět z deseti křesel. Opoziční ANO získalo osm mandátů a další sdílí se SOCDEM. ODS a TOP 09 zůstávají největším klubem s velkým náskokem před hnutím STAN. Třetí největší senátorský klub bude mít ANO.

„Mate nás to, že na volby koukáme jako na fotbalový zápas, kdy se na konci pískne a jde se do sprch a do šaten. Tak to ale není. Nejde o to, kdo vyhrál, nebo nevyhrál, ale o to, co to znamená pro politickou scénu,“ vysvětluje v pořadu Jak to vidí... spoluautor podcastu Přepište dějiny Michal Stehlík.

„Proto se na tiskových konferencích mohou bavit o vítězství ti, kteří numericky vyhráli, i ti, kteří mají většinu z hlediska budoucího koaličního potenciálu, nebo ti, kteří si zachovali většinu v komoře,“ doplňuje.

„Nejde zkrátka o pohár. Mluvit o vítězství je klasický politický marketing. Jedni vyzdvihují, že mají více senátorů, druzí že udrželi pozice. Pro politickou scénu to ale v konečném důsledku nebude znamenat mnoho, protože současná vládní koalice si v Senátu zachovala většinu. Maximálně půjde o změnu rétoriky a chování konkrétních senátorů,“ dodává historik.

Volby podle něj nicméně ukázaly, že ANO dokáže kandidovat do Senátu, což v minulosti nebylo, ale i to, že podporu dokážou získat silné osobnosti – od nezávislého profesora Stanislava Balíka na Šumpersku přes egyptologa Miroslava Bártu (STAN) až po Róberta Šlachtu (Přísaha), který získal mandát na Břeclavsku, jehož formace ale v krajských volbách pohořela.

Tematické oživení Senátu

Tematické a rétorické oživení přinese do Senátu podle Stehlíka třeba i režisér Břetislav Rychlík, výrazný brněnský nezávislý kandidát, který už definoval témata, která ho zajímají.

„V Senátu se tak zřejmě začne více mluvit o kultuře nebo o vzdělávání, což může být podpořeno i prezidentskými kandidáty Jiřím Drahošem (STAN) nebo nezávislým Pavlem Fischerem, kteří se dostali do Senátu poměrně jednoznačně. Jeden dokonce v prvním kole, druhý později,“ nastiňuje Stehlík.

„Je to ale zajímavé sledovat místo od místa. Nejsou to velké volby ve smyslu celonárodních parlamentních voleb, což znamená, že osobnosti přece jenom budou hrát významnější a výraznější roli,“ uzavírá Michal Stehlík.

Michal Stehlík | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz