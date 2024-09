Bude mít ANO místopředsedu Senátu? ‚Podpoříme nároky, které přísluší jejich klubu,‘ uvedl Vystrčil

V senátních volbách nejvíce posílilo opoziční hnutí ANO, které získalo osm mandátů. Nejúspěšnější z vládních uskupení bylo hnutí Starostů. Získalo dohromady šest mandátů. Do senátu se nedostal žádný zástupce KSČM ani SPD. ODS obhájila pět z deseti křesel. „Mohlo to být samozřejmě lepší, ale ta atmosféra, ve které volby probíhaly, nebyla pro naše kandidáty úplně ideální,“ řekl pro Radiožurnál předseda horní komory Parlamentu Miloš Vystrčil z ODS. Ranní interview Praha 10:53 29. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Že jsme na pěti, považuji za solidní výsledek“ | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pět obhájených křesel z deseti pro Občanskou demokratickou stranu. Váš stranický šéf a premiér Petr Fiala interpretoval výsledek senátních voleb jako solidní. Co Vy, pane Vystrčile, máte taky z výsledků senátních voleb radost?

Situace byla taková, že, jak jste říkali, jsme obhajovali z hlediska navrhující strany ODS deset mandátů, což je vlastně více než třetina mandátů, když to porovnáváme s tím, že dvacet sedm mandátů celkem bylo k dispozici.

Počítal jsem s tím, že se to obhájit nepodaří, protože ten výsledek byl před šesti lety. Že jsme na pěti, považuji za solidní výsledek. Mohlo to být samozřejmě lepší, ale ta atmosféra, ve které volby probíhaly, nebyla pro naše kandidáty úplně ideální.

V tomhle smyslu já jim chci vyseknout poklonu a poděkovat i těm, co neuspěli, za velmi dobrou práci a za velmi dobrou volební kampaň. Vždycky ještě říkám jednu věc, chci poděkovat zároveň všem voličům, kteří přišli ve druhém kole senátních voleb volit.

Tou atmosférou narážíte na situaci kolem Pirátů z minulého týdne? Myslíte si, že to nějak ovlivnilo výsledky?

Ne, obecně. Jsme v situaci, kdy politická atmosféra, preference opozičních stran, zejména hnutí ANO, jsou lepší než ty naše. To se samozřejmě promítá do senátních voleb.

Byť by senátní volby měly být především o osobnostech, které kandidují, tak není možné zabránit tomu, je to logické, že i celkové preference mají vliv na senátní volby. Ukázalo se to zejména v těch senátních obvodech, kde skutečně preference koalice Spolu a obecně vládní koalice nejsou dobré, tak se to prostě promítlo i do senátních voleb a do možností jednotlivých kandidátů, kteří v těchto obvodech kandidovali.

Předseda ANO Andrej Babiš naopak řekl, že jeho hnutí je bez diskuse vítězem letošních senátních voleb. Dodal, že by chtěl místopředsednické křeslo pro Janu Mračkovou Vildumetzovou. Pane Vystrčile, podpoříte to?

Vůbec neříkám, že jsme kdovíjak uspěli a neprsím se nikde a nebudu se nikde prsit, ale akorát bych byl rád, aby se věci říkaly tak, jak jsou.

Jestliže pan předseda Babiš říká, že šlo o soutěž v senátních volbách mezi představiteli vládní koalice a mezi opozičními stranami, tak si řekněme ta čísla. Znovu zdůrazňuji, že tím vůbec neříkám, že jsme uspěli.

Co se týká koalice Spolu, tak má celkem dohromady sedm mandátů. Co se týká vládní koalice, tak navrhující strany z vládní koalice, což je TOP 09, ODS, KDU-ČSL a STAN, tak máme celkem patnáct mandátů. ANO má devět mandátů. To znamená, celkový senátoři, kteří byli navrženi vládními stranami, získali celkem patnáct mandátů. Jedno číslo je patnáct, druhé je devět. Tak se podívejme, kdo má více mandátů.

Druhá věc, kterou chci říct, tady se musím opravit. Koalice spolu má celkem ne sedm, ale devět mandátů. To jsou mandáty, které získala TOP 09, které získala ODS a které získala KDU-ČSL. To je dohromady devět. ANO má také devět. Takže je to devět-devět. Znova říkám, já tím nijak neříkám, že jsme uspěli, že jsme kdovíjak dobří, ale proboha, říkejme ta čísla, jak jsou.

Jestli to je soutěž mezi koalicí a opozicí, tak je to z hlediska koalice Spolu a ANO devět-devět a z hlediska vládní koalice a ANO je to patnáct-devět. To je tolik k tomu a znova zdůrazňuji, nic neříkám o tom, že jsme tím pádem bezvadní a že můžeme být spokojeni. Ale takhle by se to mělo říkat.

Když se vrátíme k té otázce.

Ano, tohle byla odpověď na vaši otázku. Druhá věc je ta, že pokud se ptáte na obsazení výborů, komisí a vedení Senátu, tak my budeme dodržovat zákon, který je jednací řád Senátu a ten říká, že jsou tam ti jednotliví senátoři a senátorky za jednotlivé kluby zastoupeni v poměrném zastoupení a to my budeme ctít. Ctili jsme to vždycky.

Takže podpoříte Janu Mračkovu Vildumetzovou co by místopředsedkyni?

Podpoříme nároky, které přísluší klubu ANO na jednotlivé pozice, a netýká se to zdaleka jenom vedení Senátu.

Vy osobně jste řekl, že jste připravený pokračovat ve funkci předsedy Senátu. Co osobně pro to uděláte, abyste pozici uhájil?

Budeme se bavit v rámci klubů a v rámci potom sestavování celého toho Senátu o všech pozicích. Pokud ta debata bude vypadat tak, že bych případně mohl kandidovat na předsedu Senátu, tak jsem říkal, že budu připraven. Může se stát, že bude připraveno více lidí a teprve ta debata ukáže, jak to celé dopadne.

Dovolte, pane Vystrčile, ještě jednu věc. V Senátu po těchto volbách zasedne rekordní počet žen, bude jich sedmnáct. Čemu to přičítáte?

Mám z toho radost a možná, že se nám postupně daří ženy přesvědčovat, aby šly do politiky, aby v ní byly více aktivní. Moje osobní kariéra je založená na spolupráci se ženami v politice, takže já z toho osobně mám radost.

Byl bych rád, kdyby to nebyl jenom nějaký výkyv, ale kdyby se třeba z toho stal trend, protože zkušené ženy a obecně ženy si myslím, že do politiky patří. Považuju za logické, pokud tam budou více zastoupeny, ale tím předpokladem je, že budou mít podmínky pro to, aby mohly kandidovat a to já osobně i podporuji.