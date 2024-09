Hladík: Prognózy pro Jesenicko se naplňují, situace se může zhoršit na Odře. V ohrožení je i Ostrava

Moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO) vyhlásil moravskoslezském regionu stav nebezpečí. Krajský úřad to uvedl na svém účtu na síti X. Vyzvala ho k tomu Ústřední povodňová komise. „Krajský krizový štáb a hejtman jsou oprávněni dělat některá rozhodnutí přímo. Ať už se to týká preventivních zásahů, kácení stromů nebo evakuací,“ řekl Radiožurnálu ministr životního prostředí a člen ústřední komise Petr Hladík (KDU-ČSL). Praha 14:20 14. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Briefing po jednání krizového štábu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy jste v sobotu měl jednání s hejtmany. Vyplynulo z něj něco mimořádného nebo urgentního?

Nasdíleli jsme si veškerá data a informace z terénu. Myslím si, že varování směrem k Moravskoslezskému kraji hejtman Jan Bělica (ANO) bere vážně a stav nebezpečí byl vyhlášen.

Složitá situace je i na střední Moravě a Jesenicku, což je Olomoucký kraj. Myslím si, že i tam bude v sobotu zasedat krajská povodňová komise, která možná kvůli situaci na Jesenicku také vyhlásí stav nebezpečí. Potom je ještě složitá situace v části Libereckého kraje. Tam se samozřejmě opatření dělají také.

Pokud jde o Moravskoslezský kraj, můžete upřesnit, co ukazují modely? Jak výrazné povodně hrozí v konkrétních částech kraje?

Už ve středu jsme ukazovali, že nejvíc srážek spadne v Jeseníkách. Ty předpoklady se plní. Opravdu tam spadlo už více jak 100 milimetrů srážek a během soboty má spadnout dalších více jak 200 milimetrů.

Horší je, že tam bude pršet i v neděli a v pondělí. To znamená, že povodně zasáhnou i oblast Opavska a město Ostravu. Ve svém důsledku to nezahrne jen řeku Bělou, ale také celé povodí řeky Opavy. To znamená Krnov, Opava a Kravaře až po soutok s Odrou. Tam také hrozí zpětné vzdutí. To znamená, že voda nemusí téct po toku Odry, ale proti toku Odry. V tu chvíli jsou ohrožena všechna města jak na řece Opavě, tak samotná Ostrava nebo Bohumín.

Moravskoslezský hejtman Josef Bělica tedy vyhlásil v regionu stav nebezpečí. Co to prakticky znamená? Bude to znamenat silnější pomoc?

Jedná se především o to, že v tu chvíli jsou krajský krizový štáb a hejtman oprávněni dělat některá rozhodnutí přímo. Ať už se to týká preventivních zásahů, kácení stromů, zásahů v korytě nebo nutných nástupů, ať už se to týká evakuací nebo zákazu vstup obyvatel do některých území. Je tam i možnost třeba přikázat pracovní činnost.

Jsou to věci, které krizová legislativa zná. My máme velmi dobrou krizovou legislativu a toto je standardní věc. Situace už je takového charakteru, že opravdu může hrozit situace, ve které by bylo potřebné evakuovat větší množství lidí. Ne dnes, ale třeba v noci na neděli. Stav nebezpečí dává konkrétní pravomoci hejtmanovi a samozřejmě složkám integrovaného záchranného systému. Je proto naprosto adekvátní.

Máte na základě jednání, ať už u středeční povodňové komise, nebo online schůzky s hejtmany, nějakou aktuální výzvu nebo vzkaz obyvatelům zasažených oblastí, nebo celé České republiky. Co by teď měli, nebo naopak neměli dělat?

Já musím říct, že situace na většině území České republiky je poměrně stabilizovaná. Bude sice docházet i k třetím povodňovým stavům na celé řadě řek a potoků, ale většinově by to nemělo být ohrožující životy nebo majetky. Kromě těch toků, které jsem jmenoval, to znamená Moravskoslezský kraj.

Znamená to, že ve většině České republiky je to vlastně dobrá zpráva, že ta situace není tak hrozná. Je to tak?

Chci být mírně optimistický, ale čekají nás další tři dny dešťů. To znamená, že budeme všechny věci aktualizovat.