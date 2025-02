Hnutí ANO i koalici Spolu klesá podle modelu STEM podpora. Motoristé by se do Sněmovny nedostali

Volby v Česku by počátkem února vyhrálo hnutí ANO s 34,1 procenta hlasů před koalicí Spolu s 19 procenty a hnutím STAN s 11,1 procenta. Do Sněmovny by prošlo také hnutí SPD, uskupení Stačilo! a Piráti. Motoristé sobě by naopak potřebnou pětiprocentní hranici nepřekročili. Vyplývá to z volebního modelu agentury STEM, který v neděli zveřejnila televize CNN Prima News. Výsledky se proti modelu zveřejněnému v minulém týdnu výrazněji nezměnily. Praha 12:48 16. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

ANO mělo v modelu STEM před týdnem 35,3 procenta, podpora klesla také koalici Spolu tvořené občanskými demokraty, TOP 09 a lidovci z 19,8 procenta. Hnutí STAN mělo v modelu zveřejněném na Primě minulou neděli 10,3 procenta. Podpora SPD se posunula z 8,1 procenta na 8,2 procenta, u Stačilo! se zvýšila ze 6,7 na 6,9 procenta a Piráti si udrželi 5,3 procenta.

Motoristé sobě měli před týdnem 4,5 procenta, aktuální model jim přisoudil 4,2 procenta. Podpora SOCDEM vzrostla z 2,5 na tři procenta. Do Sněmovny by se nedostala ani Přísaha s 2,9 procenta hlasů, Zelení s 2,3 procenta a Svobodní s 1,3 procenta.

Při přepočtu na mandáty by ANO získalo 86 poslanců, strany nynější vládní koalice 70 křesel. Spolu by jich mělo 46 a STAN 24. Za SPD by se do Sněmovny dostalo 19 poslanců, za Stačilo! by jich bylo 16 a Piráti by jich měli devět.

Agentura STEM se v průzkumu předvolebních preferencí ve třech vlnách na přelomu ledna a února dotazovala 1548 lidí starších 18 let.