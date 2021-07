Hamáček: Slováci otevřou ke konci týdne všechny hraniční přechody, kontroly budou namátkové

Slovensko se rozhodlo ke konci týdne otevřít všechny své hraniční přechody, kontroly budou pouze namátkové. Na twitteru o tom ve středu informoval český ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Slováci od pondělí uzavřeli menší hraniční přechody se sousedními zeměmi kvůli riziku šíření koronaviru. Průjezd znemožňují betonové zátarasy. Na vybraných hraničních přechodech pak začala slovenská policie kontrolovat dokumenty ohledně koronaviru. Aktualizujeme Praha/Bratislava 12:27 7. 7. 2021 (Aktualizováno: 13:06 7. 7. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontrola na hranicích | Zdroj: Facebook Policie Slovenské republiky

Slovenská vláda vyčlenila podle ministra vnitra Romana Mikulce na kontroly další lidi. Policistům bude v souvislosti s opatřením proti šíření koronaviru pomáhat do 500 příslušníků finanční správy a do 200 pracovníků sboru vězeňské a justiční stráže.

„Postupně se budeme snažit uzavřené přechody otevírat s tím, že bude zajištěna kontrola protiepidemických opatření,“ řekl Mikulec.

Vyjádřil pochopení s lidmi, kteří se dostali do nelehké situace, opatření podle něj ale byla zavedena v zájmu ochrany zdraví kvůli šíření nakažlivější mutace koronaviru.

Česko chce se Slovenskem o nastalé situaci dále jednat. „Dnes ještě proběhne jednání náměstků z ministerstva zahraničí a ministerstva vnitra s jejich slovenskými protějšky,“ uvedl na twitteru český ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

Starosta: silvestrovský vtip

Slovenská policie od pondělí kontroluje na vybraných hraničních přechodech, zda cestující dodržují povinnosti ohledně elektronické registrace při vstupu do země, případně zda splňují podmínky pro výjimky z karantény. Menší hraniční přechody se sousedními zeměmi Slovensko uzavřelo.

Kabinet minulý týden rozhodl, že například na hranicích s Českem bude uzavřeno 14 z celkového počtu 32 přechodů a přejezdů. Důvodem je možné riziko šíření koronaviru.

U otevřených hraničních přechodů na Slovensko ve Zlínském, Jihomoravském ani Moravskoslezském kraji se kolony ve středu ráno podle policie netvořily.

Strání - Moravské Lieskové uzavřeno. Slovenská policie nepustí nikoho. Otáčí se lidé, kteří jedou na dovolenou, do práce i cyklisté. Velká komplikace je to pro místní, ti mají za hranicemi hospodářství nebo chalupy @iROZHLAScz pic.twitter.com/53w7Xw1FKq — Veronika Žeravová (@gmszewicb) July 7, 2021

Starosta Strání Antonín Popelka (Nestraníci) označil ve středu ráno uzavření česko-slovenského hraničního přechodu Strání/Moravské Lieskové za nepovedený vtip. Opatření podle něj komplikuje život stovkám lidí.

„Je to silnice první třídy, ne nějaká lesní cesta. Nikdy v historii nebyla uzavřená. Omezuje to lidi, aby se dostali do svých domů a do práce. Ať byla situace, jaká byla, vždycky se do práce dostali. Já tomu říkám silvestrovský vtip, ale bohužel není 31. prosince,“ uvedl Popelka.

Starosta města Brumov-Bylnice na Zlínsku Kamil Macek (KDU-ČSL) již avizoval, že ve středu kvůli uzavření hraničního přechodu se Slovenskem odešle protestní nótu na české ministerstvo zahraničí a ministerstvo vnitra.

Zatímco běžně to mají lidé z centra Brumova-Bylnice do sousední slovenské obce Horné Srnie zhruba 15 kilometrů, nyní musejí využívat hraniční přechody Střelná/Lysá pod Makytou nebo Starý Hrozenkov/Drietoma, které zůstávají průjezdné. To znamená cestu dlouhou zhruba 70 kilometrů.

O uzavření hraničního přechodu podle Macka slovenská strana samosprávy s předstihem vůbec neinformovala. „Velmi nás to šokovalo, absolutně nic jsme o tom nevěděli, nikdo nám nedal žádnou informaci. Přijeli, zatarasili jedničku třídu,“ zlobil se starosta.

Zlobu a zklamání obyvatel Česka i Slovenska vyvolalo uzavření osmi silnic, vedoucích přes vzájemnou hranici. Slovensko tím chce snížit riziko zavlečení nakažlivějších koronavirových mutací do země. pic.twitter.com/ucArwQaD4B — CT24zive (@CT24zive) July 7, 2021

Od pátku 9. července se podle dřívějšího rozhodnutí slovenské vlády a úřadu hlavního hygienika dál zpřísní podmínky cestování na Slovensko. Do karantény až na výjimky nebudou muset po vstupu na Slovensko už jen lidé, kteří byli očkováni proti covidu-19.

V současnosti turistům při cestě na Slovensko stačí potvrzení o negativním testu na koronavirus. Zmíněná výjimka z karantény se bude vztahovat například pro tranzit přes Slovensko po vymezených silničních koridorech a v přechodném období také na lidi, kteří přes hranice pravidelně dojíždějí za prací.