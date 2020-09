Hygienici jsou na hranici svých kapacit, komunikace s nimi vázne, tvrdí šéf sdružení praktických lékařů

Komunikace hygienických stanic s praktickými lékaři vázne a měla by se zlepšit. Systém by měl začít fungovat přespříští týden. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli řekl předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka. Lékaři se podle něj instrukce hygieniků dozvídají od pacientů a navíc se zpožděním. Potřebují mít informace přímo od hygieniků a písemně, dodal.

