Inzerát na asistentku neprošel. Nejvyšší správní soud potvrdil, že lékařská komora diskriminovala muže

Česká lékařská komora diskriminovala muže, když v inzerátu uvedla, že hledá asistentku, tedy ženu. Píše o tom ve čtvrtek server Česká justice. Podle něj dal nyní Nejvyšší správní soud za pravdu Státnímu úřadu inspekce práce, který komoře již dříve za přestupek uložil pokutu 15 tisíc korun. Pokutu sice zrušil krajský soud, podle Nejvyššího správního soudu ale formální znaky přestupku naplněny byly. Brno 10:44 15. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší správní soud v Brně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Nabídka práce, Kancelář České lékařské komory se sídlem Lékařská 2, Praha 5, hledá administrativní pracovnici - asistentku,“ uveřejnila na facebooku před pěti lety Česká lékařská komora. Podle inspekce práce se tím komora dopustila diskriminace z hlediska pohlaví.

Komora podala žalobu a senát olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě dospěl k závěru, že k přestupku nedošlo, neboť nebyly naplněny jeho formální znaky. Soud přihlédl k tomu, že komora sice inzerát tohoto znění zveřejnila, avšak jeho další obsah již tuto „specifikaci“ neobsahoval. Podle krajského soudu se tak v případě pojmu „administrativní pracovnice - asistentky revizní komise“ jednalo o limitně přípustnou vyjadřovací zkratku.

Aktivisté mohou znovu používat záběry kuřat z velkochovu, zákaz vydal nepříslušný soud Číst článek

Odlišně by soud podle odůvodnění rozhodnutí naopak nahlížel na to, pokud by byla inzerována v ženském rodě pracovní pozice, kterou tradičně a takřka výlučně historicky zastávali a stále zastávají ve společnosti muži, zejména dělnické profese v odvětví těžkého strojírenství či stavebnictví.

S rozhodnutím soudu ale inspektorát práce nesouhlasil a podal kasační stížnost. Vyslovil nesouhlas především s názorem krajského soudu, že od vstupu žen na trh práce vykonávaly v inzerátu nabízenou asistentskou práci takřka výhradně právě ženy. Výklad provedený krajským soudem podle státního úřadu „popírá základy demokratického státu a zastává patriarchální přístup“.

Senát Nejvyššího správního soudu nyní rozhodnutí krajského soudu zrušil, dospěl k závěru, že formální znaky přestupku naplněny byly. Inzerát podle kasačních soudců totiž jasně vyznívá tak, že jsou na pozici preferovány výhradně ženy. Podle Nejvyššího správního soudu krajský soud nerespektoval jeden z nejdůležitějších cílů zákona o zaměstnanosti - eliminaci nerovného zacházení i z hlediska pohlaví. „Závěr rozsudku krajského soudu je podle Nejvyššího správního soudu v rozporu s úmyslem zákonodárce sankcionovat diskriminační nabídky práce,“ napsal server.

O žalobě tak bude znovu rozhodovat olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě. Zdejší soudci budou muset posoudit, zda byly naplněny i materiální znaky přestupku.