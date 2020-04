Za tři roky v první desítce: výročí slaví iROZHLAS.cz v karanténě

Jsou to tři roky, co Český rozhlas vyslal do internetového éteru červenou raketu se jménem iROZHLAS.cz. Inovativní, plnokrevný zpravodajský server se záhy stal respektovaným webovým projektem nabízejícím bezkonkurenční datovou žurnalistiku i investigativní kauzy.

A nyní, po šestatřiceti měsících, se prosadil i optikou návštěvnosti: v březnu navštívilo iROZHLAS.cz podle statistik Netmonitoru 3 163 109 reálných uživatelů a web se tak posunul mezi hlavní internetové hráče, tedy do desítky nejnavštěvovanějších zpravodajských serverů.

Jak je vidět ze statistik, čtenáři oceňovali především koronavirovou online reportáž, kterou neúnavně plníme už 52 dní, a to ve dne v noci (jak si online reportáž vložit jednoduše a zcela zdarma na své stránky, se dozvíte ZDE). A co víc: poslední měsíc v poněkud provizorních podmínkách – celá redakce pracuje v domácí karanténě neboli na takzvaném home office. Doufáme, že na výsledném tvaru to není znát.

Zákeřný vir tak mimo jiné úspěšně torpédoval i veškeré plány na výroční oslavy. Nezbývá než si tříleté výročí připomenout tím, proč iROZHLAS.cz vznikl – každý den dál nabízet nezávislé, nestranné a spolehlivé zpravodajství se značkou Český rozhlas.

Na závěr si neodpustíme rychlou inventuru uplynulých dvanácti měsíců:

Mobilní aplikace s logem iROZHLAS.cz má od loňského února 68 tisíc stažení.

v uplynulém roce jsme spustili pravidelný newsletter, který vám nejčerstvější zprávy doručí přímo do mailové schránky.

iROZHLAS.cz se stal domovským přístavem oceňovaného zpravodajského podcastu Vinohradská 12, který každý všední den připravuje tým pod vedením novinářky Lenky Kabrhelové.

Pod našimi křídly najdete i podcast Cookies o kyberbezpečnosti, který připravuje duo Jana Magdoňová a Jan Cibulka.

Loni v dubnu jsme odstartovali hlídač nehod, který každý den nabízí čerstvá data o haváriích na českých silnicích.

Rozvíjíme ale i méně viditelné rubriky, novou podobu dostal například servis o aktuálním počasí.



Vývoj návštěvnosti serveru iROZHLAS.cz od dubna 2017 do března 2020 | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokud vám něco ve zpravodajství iROZHLASu chybí či přebývá, dejte nám vědět. Na vaše otázky odpoví šéfredaktor serveru Radek Kedroň a projektový manažer Jiří Špaček.

