iROZHLAS.cz má 2 roky a pro vás 200 dárků: odebírej a vyhraješ

Na den přesně jsou to dva roky, co jsme vypustili raketu jménem iROZHLAS.cz.

Dlouze bychom mohli vypočítávat, koho všeho jsme stačili namíchnout (Andreje Babiše například), kolik příspěvků jsme vydali (42 085), kolik původních zpráv citovala konkurence (254), kolik online reportáží k mimořádným událostem jsme publikovali (nepočítaně), kdy jsme nastavovali agendu (třeba v kauze Čapí hnízdo).

Tentokrát ale přehled i samochválu vynecháme a zacílíme na ty, pro které to děláme – na naše věrné čtenáře. Připravili jsme proto desetidenní soutěž s pracovním názvem "Odebírej a vyhraješ". Co den, to 20 dárkových balíčků. Rozdáme šest DAB radií (více se o DABu dozvíte ZDE), 80 knih věnujících se Českému rozhlasu, 50 cédéček s koncertem Tata bojs a Symfonického orchestru Českého rozhlasu. A k tomu trička, hrnky, tašky a další dvě stovky drobností s logem iROZHLAS.cz.

Jak se zapojit do hry? Stačí se přihlásit k odběru newsletteru serveru iROZHLAS.cz. Každý den pak vylosujeme dvacet jmen, přičemž vítěze oznámíme opět v newsletteru.

První dvacítku vybereme už dnes, tedy ve čtvrtek 18. dubna, a sice z těch, kteří nás odebírali už dříve. A každý následující den vylosujeme další dvacítku ze seznamu odběratelů. Čím dříve se přihlásíte, tím větší šanci máte, že vás vylosujeme (pravidla soutěže si můžete nastudovat ZDE).

Novinky na míru do vaší schránky

Vybrat si přitom můžete hned z několika newsletterů. Každý den v 8:00 hodin posílá redakce přehled těch nejpodstatnějších zpráv. Vybrat si můžete i týdenní výběr šéfredaktora, který servíruje každou neděli v 16:00. Vybírá desítku exkluzivních článků, které má smysl číst bez ohledu na datum vydání.

Nezajímá-li vás osobní výběr, ale chcete vědět, co na iROZHLASu oceňovali ostatní čtenáři, můžete si objednat nejčtenější články uplynulého týdne.

Stačí si jen zvolit variantu na https://www.irozhlas.cz/newsletter.

Newsletter serveru iROZHLAS.cz. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz