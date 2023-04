Korupční kauza Ivana Elischera pokračuje. Vrchní soud přijal jeho odvolání proti devítiletému vězení

Kantar: Sněmovní volby by vyhrálo ANO před koalicí Spolu. Babišovo hnutí atakuje hranici 30 procent

Sněmovní volby by v březnu vyhrálo podle modelu agentury Kantar hnutí ANO s 29,5 procenta. Pokud by kandidovala koalice Spolu, skončila by na druhém místě s 27,5 procenta hlasů.