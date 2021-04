Hamáček: Cesta do Moskvy měla zastřít přípravy na vyhoštění diplomatů. Věděl jsem, že se neuskuteční

Ohlášená cesta vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy pomáhala podle něj k zastření příprav na vyhoštění pracovníků ruské ambasády v Praze z ČR. Ministr vnitra to v neděli uvedl na twitteru. Věděl předem, že do Ruska nepoletí, řekl Deníku N. Česká vláda rozhodla o vyhoštění 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze kvůli podezření ze zapojení ruské tajné služby do výbuchů v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014.

