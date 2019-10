Práce protidrogové koordinátorky Vedralové plagiát není, rozhodla univerzita. Při citování ale chybovala

Diplomová práce vládní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové není podle Univerzity Palackého v Olomouci plagiát. Sdělila to mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková. Podle školy ale významně pochybila při citování zdrojů. Podobně rozhodla i Univerzita Karlova ohledně její bakalářské práce. Odebrání titulu jí nehrozilo, to je možné jen tři roky po obhájení práce. Praha 16:56 2. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Národní protidrogová koordinátorka a ředitelka vládního odboru protidrogové politiky Jarmila Vedralová | Foto: Petr Horník/Právo | Zdroj: Profimedia

Diplomovou práci s názvem Analýza potřeby ochrany před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami v České republice odevzdala Vedralová v roce 2005. „Doslovně převzatý text není v uvozovkách a následně pak chybí k němu odpovídající komentáře, nicméně zdroje, ze kterých bylo čerpáno, v práci uvedeny jsou,“ uvedla mluvčí.

Formulovaná doporučení a závěry podle posouzení olomoucké univerzity ukazují na samostatnou práci autorky pod vedením školitelky, navrhuje navíc budoucí možnosti úpravy legislativy. „Vzhledem k výše uvedenému další kroky v této věci činit nebudeme,“ dodala.

Protidrogová koordinátorka čelí podezření z opisování. Část její diplomky se shoduje s jinými texty Číst článek

Univerzita Karlova došla k podobnému závěru po prověřování bakalářské práce Vedralové z roku 2001 na téma epidemiologie pohlavně přenosných nemocí. Vedralová v ní ale podle Univerzity Karlovy nesprávně převzala dlouhé pasáže a chybně neuváděla zdroje přímo v textu, nýbrž až na jeho konci. O titul by Vedralová nemohla přijít ani v případě plagiátu, jelikož zákon jeho odejmutí umožňuje do tří let od ukončení studia.

S podezřeními na opisování přišel pirátský poslanec Tomáš Vymazal letos v srpnu. Z jím zadané kontroly absolventských prací vyplynulo, že v bakalářské práci vládní koordinátorky je zkopírováno 31 procent textu a u diplomové až 36 procent.

Vedralová nastoupila do funkce vládní koordinátorky pro protidrogovou politiku poté, co místo z osobních důvodů po osmi letech opustil Jindřich Vobořil. Později se shodoval s Piráty v kritice, že Vedralová nemá pro funkci v čele odboru protidrogové politiky dostatečnou odbornost. Předtím působila na ministerstvu zdravotnictví.

Kvůli podezření z plagiátorství v diplomových pracích loni odstoupili z vlády ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). V obou případech potvrdily komise na vysokých školách, že jejich práce vykazují prvky plagiátu. Podobně jako Vedralová i oni své práce na českých univerzitách odevzdali v době před rokem 2008, kdy se ještě plagiáty neodhalovaly pomocí speciálního softwaru.