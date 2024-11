Jsem připravena kandidovat ve sněmovních volbách, říká Konečná. Její KSČM do nich jde jako Stačilo!

„Štve mě, co se u nás děje, a pokud to chci opravdu ovlivňovat, musím to dělat z Česka,“ potvrdila pro iROZHLAS.cz předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná. Do sněmovních voleb v příštím roce budou komunisté a jejich partneři kandidovat pod značkou nově založeného hnutí Stačilo! Chtějí tak navázat na úspěch v červnových evropských a zářijových krajských volbách. Praha 6:25 22. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéfka KSČM Kateřina Konečná | Foto: Jakub Stadler | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

„Jsem připravena svým partnerům v rámci hnutí Stačilo! nabídnout, že budu kandidovat do Sněmovny. Netrvám na tom, že budu volebním lídrem, ale pokud se s partnery dohodneme, jsem připravena svou osobní značku a osobnost spojit s hnutím Stačilo!“ popsala Konečná.

Projekt Stačilo! má podle ní obrovský potenciál. Zároveň zdůraznila, že rozhodně neplánuje kandidátku případně podporovat jen symbolicky. „Pokud mi voliči za jedenáct měsíců ve sněmovních volbách dají důvěru, jsem připravena, že už nebudu europoslankyní,“ vysvětlila.

Do Evropského parlamentu byla v červnu zvolena už potřetí, předtím byla v letech 2002–2014 členkou české Poslanecké sněmovny, kam nastupovala jako historicky nejmladší poslankyně. Předsedkyní KSČM je od roku 2021, kdy nahradila Vojtěcha Filipa, za jehož vedení se komunisté poprvé v historii nedostali do parlamentu.

Hnutí Stačilo!

Ústřední výbor KSČM vybíral pro sněmovní volby v příštím roce ze tří variant možného postupu. První byla samostatná kandidátka KSČM, druhou pak přiznaná koalice s některou jinou stranou, která by ale potřebovala získat osm procent a ne jen pět. Třetí a nakonec i odsouhlasenou verzí pak byla kandidatura pod značkou nově vzniklého hnutí Stačilo!, na jehož kandidátku se naskládají zástupci jednotlivých stran. Na tom se komunisté shodli na sobotním jednání.

Je rozhodnuto

ÚV KSČM dnes rozhodl podpořit kandidaturu svých členů na kandidátních listinách hnutí STAČILO!

Politolog Lukáš Jelínek považuje kandidaturu v barvách Stačilo! za strategicky rozumnou. „Jistě se najde dost voličů, kteří by komunistickou značku z principu nevolili, leč značka Stačilo! je už neděsí,“ podotkl.

Stačilo! má za sebou letošní úspěchy v evropských a krajských volbách a zatím bylo volnou aliancí KSČM a různých menších stran. V červnových eurovolbách šlo o trojkoalici s Českou stranou národně sociální (ČSNS) a Spojenými demokraty – Sdružením nezávislých (SD-SN), v krajských pak o různá ad hoc spojení s těmito dvěma straničkami a k nim i Českou suverenitou sociální demokracie (ČSSD), stranou Domov a v Ústeckém kraji i se SOCDEM.

„Základem jsou pro mě strany, které před rokem Stačilo! spoluvytvářely: ČSNS a SD-SN. V nejbližších dnech budeme jednat i se SOCDEM, potažmo ČSSD, kteří byli našimi koaličními partnery v krajských volbách,“ doplňuje k tomu Konečná.

Šéfka KSČM i celého projektu Stačilo! si troufá tvrdit, že má jistotu překročení pětiprocentní hranice a opírá se o volební modely a průzkumy voličských preferencí.

I to Konečnou opravňuje vyžadovat po všech partnerských stranách podpis závazku, že po případném vstupu do Sněmovny budou mít společný poslanecký klub.

Třeba nově zvolená předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová ale svým spolustraníkům slíbila, že by i v případě nějaké formy koaliční kandidatury následně chtěla ustavit samostatný sociálnědemokratický poslanecký klub.

Podvod na voliče?

Tím, že nebude Stačilo! do sněmovních voleb kandidovat jako koalice, ale jako nově vzniklé hnutí, obejde vyšší laťku nutnou pro vstup do Sněmovny. Ta je osm procent pro dvojkoalici a jedenáct procent pro koalici tří a více stran.

Představitelé KSČM, ale třeba i SPD nebo exprezident Miloš Zeman se dříve vymezovali vůči koalici Spolu či celé vládní pětikoalici a mluvili o ní jakožto o slepenci a bezmála podvodu na voličích.

„Podvod na voličích není koalice, která neskrývá, že je koalice. Podvod na voličích je koalice, která to skrývá a účelově vytvoří nový volební subjekt,“ domnívá se politolog Petr Just z Metropolitní univerzity. „Přesně takto to udělaly třeba ve sněmovních volbách 2021 strany Trikolora, Svobodní a Soukromníci, které se spojily do nového subjektu nazvaného Trikolora Svobodní Soukromníci,“ doplnil.

Konečná si ale stojí za tím, že nově založeným hnutím Stačilo! rozhodně nijak zákon neobcházejí.

„Otevřeně říkáme, že hnutí Stačilo! je subjekt, který má na levicově vlastenecké scéně integrovat subjekty, které by jinak neměly šanci. Je svobodnou vůli každé strany, zda se rozhodne kandidovat na své listině, nebo zda své kandidáty nabídne někomu jinému,“ říká.

Europoslankyně a šéfka KSČM Kateřina Konečná ve své kanceláři | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz