Mají těžké postižení, platí zdravotní pojištění, průkaz ZTP v Česku ale nedostanou. Jsou totiž z Ukrajiny

Přes vážný hendikep nemají nárok na průkaz pro osoby se zvlášť těžkým postižením a bez něj pak nemůžou parkovat na vyhrazených místech. Řeč je o Ukrajincích, kteří do Česka uprchli před válkou a žijí tady pod dočasnou ochranou. Kvůli speciálnímu vízu nedosáhnou na podporu vázanou na trvalý pobyt a situaci nezmění ani fakt, že platí sociální a zdravotní pojištění. Praha 13:58 20. dubna 2025 Aktuálně žije v Česku pod vízem dočasné ochrany přes 350 tisíc Ukrajinců (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Jezdil jsem sem i před válkou, takže tady mám známé. Řešili jsme, jestli přijet kvůli nemoci syna,“ popisuje pro Radiožurnál Stanislav, který přijel s rodinou do Česka před třemi lety, po začátku války na Ukrajině.

Hendikepovaní Ukrajinci s vízem dočasné ochrany nemají nárok na průkaz ZTP

Jeho desetiletý syn má vzácné genetické onemocnění – spinální svalovou atrofii. Ta způsobuje postupné ochabování a ubývání svalů. „Na začátku, když byl malý, tak chodil, ale zhoršovalo se to, takže teď je na vozíku,“ dodává Stanislav.

Rodina žije v Česku pod vízem dočasné ochrany. Platí sociální a zdravotní pojištění, nepobírá dávky a Stanislav je zaměstnaný. I přes závažnou diagnózu syna ale průkaz pro zdravotně postižené nemají.

„Přišlo rozhodnutí. Je v něm, že je nám žádost zamítnuta,“ podotýká. Bez ZTP průkazu nemá rodina ani parkovací kartu pro osoby se zdravotním postižením. „Když jedeme do nemocnice, tak také nemůžeme zaparkovat. To se nám stalo včera, že jsem 40 minut sháněl normální místo. Pro nás by byl ten průkaz velké plus,“ říká Stanislav.

Úzká parkovací místa

Stejné problémy řeší i Anna a Boris, kteří přijeli do Česka před třemi lety. „Můj manžel měl zdravotní problémy už před válkou. V lednu 2022 mu v Kyjevě částečně amputovali nohu. Celkem podstoupil čtyři operace. Právě v tomto stavu nás zastihla válka,“ vzpomíná Anna.

„Když mu měli vytáhnout stehy, nemocnice už nepřijímala civilisty, takže jsme se připojili k evakuační koloně a odjeli na západ Ukrajiny. Tam nám doktor řekl, že bude nejlepší, když odjedeme do Evropy. Vyrazili jsme do Polska, ale tam bylo tolik uprchlíků, že se manžel nedostal k potřebné péči, takže jsme pokračovali do Česka,“ popisuje.

Přestože Borise český zdravotní systém klasifikuje jako invalidu a stát mu přiznal humanitární dávku pro osoby se zdravotním postižením, ZTP průkaz ani parkovací oprávnění nemá.

„Často nemáme kde zaparkovat. Zároveň běžná parkovací místa nejsou dostatečně široká. Manžel totiž potřebuje při vystupování hodně prostoru, aby se ke dveřím vešel vozíček. Většinou tak zůstane sedět uvnitř, protože se nemůže dostat z auta ven,“ vysvětluje Anna.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se stávající podmínky nechystá změnit. „Opravdu jsme se tím doposud nezabývali, protože dočasný statut je dočasný, je to dočasná ochrana. Všechny tyto věci v rámci Evropské unie, i když uzavíráme mezinárodní smlouvy s jinými zeměmi, jsou vázány na trvalý pobyt. Oni tady trvalý pobyt nemají,“ podotýká za resort Iva Merhautová.

Aktuálně žije v Česku pod vízem dočasné ochrany přes 350 tisíc Ukrajinců.