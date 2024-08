K pozdnímu příletu zavazadla občas dojde. Najali jsme víc dohodářů, říká nový předseda letištní firmy

Potíže s odbavením zavazadel se na začátku prázdnin dotkly mnohých cestujících na pražském ruzyňském letišti. Hrozí, že by lidé znovu museli čekat několik dní, než jim dorazí jejich kufry? „To, co situaci komplikuje i do dnešních dnů a čelíme tomu dál, je výrazná, řekl bych až extrémní nepravidelnost letového provozu,“ vysvětluje pro Radiožurnál Jiří Jarkovský, nový předseda představenstva Czech Airlines Handling, dceřinné firmy Letiště Praha. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 9. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pracovníci ruské ambasády shromáždění k odbavení na Letišti Václava Havla | Foto: Petr Bušta | Zdroj: Český rozhlas

Můžete garantovat a slíbit našim posluchačům, že se podobný problém, o jakém jsme referovali před měsícem, v Ruzyni nebude opakovat?

Jak už jsem zmínil, posílili jsme personální stav tím, že jsme v užším kontaktu s personální agenturou, která je pro nás velkou pomocí zejména v nárazových a exponovaných časech, kdy potřeba zaměstnanců stoupá. Zároveň jsme navýšili počet dohod o pracovní činnosti nebo provedení práce. Paralelně se díváme na rozšířený systém plánování jako takový.

Poučení jsme si odnesli. Cestujícímu problém co nejdřív sdělit, aby věděl, co je příčinou a jaký je očekávaný další vývoj, nastiňuje Jiří Jarkovský z Czech Airlines Handling

Zároveň je pro nás důležité najít vhodný poměr mezi zaměstnanci na hlavní pracovní poměr a tím externím zdrojem, což jsou ty dohody o pracovní činnosti nebo práce.

Což je flexibilní, že pokud je nápor, tak můžete lidi povolat, jestli tomu dobře rozumím. Vy jste na začátku července, kdy byly ty největší problémy, ve firmě nebyl, ale předpokládám, že jste zjišťoval informace – kolika cestujících se tehdy týkaly problémy, že museli čekat někdy i několik dní na svá zavazadla?

Přesné číslo nevím. Uvedu příklad, že jsme za červenec odbavili na odletu téměř tři čtvrtě milionu zavazadel.



Opravdu jsem se nedíval na statistiku, kolika zavazadel anebo cestujících se to týkalo, ale nebyl to úplně zanedbatelný počet. Řekl bych, že to byly určitě vyšší stovky.

Vyšší stovky, jenom?

Opravdu odhaduji. Nevylučuji, že to byl nějaký tisíc cestujících.

K nepravidelnostem dochází

Vy jste teď řekl, že za měsíc jste odbavili 750 tisíc zavazadel. Když se podíváme na začátek července, byl provoz výrazně silnější? Bylo letů výrazně víc než v současné době?

Využil bych příležitost a doplnil, že se nejedná o skokový nárůst provozu jako takový. Ten se dá predikovat, jsou publikovány letové řády a je docela slušný prostor se v předstihu připravit.



To, co situaci komplikuje i do dnešních dnů a čelíme tomu dál, je výrazná, řekl bych až extrémní nepravidelnost letového provozu. V praxi to znamená, že máte na určitou hodinu naplánovaný počet letů a potom se vám tam objeví až jeho násobný počet. V tu chvíli vzrůstá potřeba personálního zajištění, kterou není úplně jednoduché zajistit.



Můžu uvést příklad třeba z tohoto víkendu, kdy v nočních hodinách ze soboty na neděli byl mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní byl naplánován jeden jediný přílet a žádný odlet. Skutečností nakonec bylo deset příletů a pět odletů.

Když si vezmeme v průměru 150 zavazadel na jedno letadlo a vynásobíme patnácti, s tím se náš personál musel poprat. Jsme schopni to zvládnout, ale určitě ne ve standardních časech.

Když se vrátím k problémům na začátku července, kdy jsme slyšeli a četli příběhy lidí, kteří odletěli na dovolenou, kde několik dní museli čekat na zavazadla, máte informaci, kolik dní trvalo nejdelší čekání?

Nevím, kolik nejdelší, ale určitě to byly i dny – bohužel to tedy nebyl jeden jediný den. Jak byla omezená kapacita následných letů, tak se to projevilo v pozdějším doručení zavazadla. Opět to není omluva, je to vysvětlení, že si uvědomujeme, jak nepříjemná situace to byla. Bylo to i několik dní.

Plyne z toho, co bylo před měsícem, nějaké obecné doporučení pro ty, kteří letí letadlem? Že nejdůležitější věci by měli mít u sebe, třeba léky že by neměli dávat do zavazadla, které nebudou mít při sobě?

Určitě bych nedával doporučení pod vlivem této situace, platí ale obecné pravidlo, že pokud musím u sebe mít léky, případně cokoli, co potřebuji ke svému běžnému životu kdykoli, je určitě lepší zvolit příruční zavazadlo.

Mluvíme o mimořádné situaci, ale jak říkáte, to, že člověk nemá kufr tam, kde by ho měl mít, se může stát kdykoliv. Máte nějaké statistiky, jak často se to stává bez toho, že by byla mimořádná záležitost?

Všichni bychom si přáli, aby ta situace nenastala vůbec. I v běžném celoročním provozu dojde k nepravidelnosti v dodání zavazadla. Příčin může být celá řada: od lidského faktoru, jednoduché chyby, může k tomu dojít i v rámci bezpečnostních pravidel, kdy se po dodatečné kontrola nestihne naložit s ohledem na včasný odlet.

Může to být i infrastrukturou letiště, technickou závada, třeba i na nějakém zařízení, které používá naše společnost. Takže ano, k takovým případům dochází, ale není to, prosím, žádné masivní měřítko.

K tomu, k čemu došlo v případě pražského letiště před měsícem, k těm kumulovaným problémům, dochází také někde jinde?

Ano, mám čerstvou informaci zrovna z dnešního dne, kdy jsme byli informováni jedním z německých letišť, že z důvodu nedostatku pozemního personálu přiletí později kolem stovky zavazadel a že budou teprve specifikovat kdy. Skutečně k těm problémům dochází, čelíme jim i my.

Neprozradíte, které letiště to je?

Z profesionálního respektu a kolegiality bych si to teď nechal pro sebe.

