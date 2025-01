K závěrečné zprávě komise ke střelbě na filosofické fakultě by se poslanci mohli dostat už v lednu

Práce sněmovní vyšetřovací komise ke střelbě na filozofické fakultě v Praze už skončila, výsledky ale zatím známé nejsou. Brzy by se to mohlo změnit. Závěrečná zpráva komise totiž míří k projednání na plénum Sněmovny. Poslanci by se k ní mohli dostat teď v lednu. Alespoň tak to odhaduje vedení Sněmovny. Praha 8:02 7. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté před budovou Filozofické fakulty UK | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výsledky šetření komise jsou zatím neveřejné, ještě je nemají ani všichni poslanci. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 tvrdí, že se se závěrečnou zprávou seznámí až těsně před jednáním.

„Zpráva by měla být postoupena poslanců těsně předtím, než o ní budeme na plénu jednat. Nechceme znovu traumatizovat všechny pozůstalé a všechny, koho se tato tragédie dotkla,“ vysvětlila Pekarová.

První řádná schůze poslanců by v novém roce měla začít 21. ledna. Na ní by se teoreticky mohla zpráva dostat. Zatím to podle vedení Sněmovny vypadá, že bude jednání veřejné. Nicméně poslanci mohou jednat na plénu i neveřejně, když si to odhlasují.

Obsah zprávy

Komise svou závěrečnou zprávu schválila začátkem prosince a známe její strukturu, kterou představil předseda komise Pavel Kašník z ODS. Zpráva podle něj shrnuje, co přesně se ten den stalo, to vyhodnocuje a v závěru dává doporučení, co by bylo dobré zlepšit.

Takové bylo ostatně i zadání práce pro komisi od Sněmovny, která ji zřídila, jak uvedl místopředseda komise, poslanec hnutí ANO Jiří Mašek. „Motto je se z té situace poučit, ne něco zakrývat. Naopak hledat ta bílá místa, odstraňovat je a připravit se do budoucna,“ uvedl Mašek.

„To platí i pro Policii České republiky v tom operačním a taktickém řízení – kdyby se podobná událost opakovala, nesmí se opakovat podobné chyby,“ dodal místopředseda komise.

Těmi bílými místy Mašek narážel třeba na to, proč policie neměla včas k dispozici kamerové záznamy z budovy anebo proč první policejní hlídka na Palachově náměstí neprošla celou budovu, a útočníka tak včas neobjevila. Jak později policisté zjistili, už v té době ve čtvrtém patře byl. Vnitřní kontrola policie ani GIBS však žádné větší pochybení u zásahu neodhalily.

Podoba zasedání

Komise měla celkem deset členů, dva poslance za hnutí ANO, dva za ODS a STAN a po jednom za hnutí SPD, TOP 09, KDU-ČSL a Piráty. Podle předsedy komise Kašníka byla však jednání věcná, bez střetů mezi koalicí a opozicí.

„Celou dobu až do konce se to vyvíjelo naprosto apoliticky. Zpráva nebyla nicméně přijata úplně jednomyslně,“ podotkl Kašník. Komise měla celkem 14 několikahodinových zasedání, vyslechla desítky svědků a zkoumala i další důkazy.