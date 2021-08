V Česku musí do roku 2050 vzniknout 28 tisíc lůžek v domovech pro seniory. Už nyní čekají i měsíce

Tisíce lůžek můžou v budoucnu chybět v českých domovech pro seniory. Populace podle statistiků stárne, kapacity sociálních služeb se ale navyšují jen pomalu. Podle analýzy poradenské společnosti EY pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb musí v Česku do roku 2050 vzniknout skoro 28 tisíc nových lůžek. Jinak se o třetinu sníží současná dostupnost pobytových sociálních služeb. S nedostatkem lůžek se přitom domovy pro seniory potýkají už dnes. Praha 18:13 4. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo práce a sociálních věcí potřebné reformy teprve chystá (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V pražském Domově pro seniory Elišky Purkyňové se zdravotní sestry a pečovatelky starají o 400 klientů. Nových žádostí o místo v domově mají ročně jen o něco málo méně. Vyhovět můžou zhruba stovce lidí. Rodiny se na pobytová zařízení často obracejí ve chvíli, kdy péči o seniora doma už nezvládají. Do zařízení se tak teď dostávají výrazně starší klienti než před 20 lety.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o nedostatečných kapacitách v českých domovech pro seniory

„Evidujeme si klienty, kde říkáme že ‚hoří‘. V loňském roce máme 320 žádostí a z toho opravdu těch urgentních, kteří by měli nastoupit, je kolem stovky. S rodinami diskutujeme, hledáme možnosti, bavíme se třeba i v nemocnicích, jestli by tam ještě chvilku mohli pobýt. Řešíme to individuálně, ale situace je pro mnoho rodin opravdu zoufalá,“ popisuje Radiožurnálu ředitelka Eva Kalhousová.

Tři stovky k důchodu nejchudším nepomůžou, ale státní rozpočet to pocítí podstatně, říká Zamrazilová Číst článek

V celém Česku je podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem třeba pro lidi se stařeckou demencí bezmála 60 tisíc lůžek.

Obsazeno mají často domovy nejen v Praze, ale i v dalších regionech. Například ve Středočeském kraji je průměrná čekací doba na místo v domově pro seniory 317 dní.

Podle ministerstva neexistuje nárok na okamžité přijetí seniora. „Zákon sám o sobě nikomu negarantuje okamžitou dostupnost služby, stejně jako zdravotní systém negarantuje neakutní operace ihned, kdy se zjistí, že ji pacient potřebuje,“ říká mluvčí Jan Nováček.

46 tisíc odmítnutých žádostí

Ministerstvo práce a sociálních věcí eviduje za minulý rok v celém Česku přes 46 tisíc odmítnutých žádostí o lůžko v pobytových zařízeních pro seniory. Čísla ale budou zřejmě nižší - lidi si totiž většinou podávají žádost do více domovů. Skutečný počet odmítnutých seniorů ministerstvo nezná.

„Když vám sestřička třeba jen loktem pohladí ruku…“ Se třemi seniory o roce 2020 Číst článek

Podle analýzy společnosti EY v posledních pěti letech místa přibývají hlavně díky soukromým poskytovatelům, církvím a neziskovým organizacím. Kraje a obce mluví spíš o podpoře terénních služeb.

Kapacity pečovatelských a ambulatních služeb ale bude potřeba taky výrazně rozšířit. „Tak aby byly dostatečné kapacity terénních služeb a byla možnost službu zajistit přímo rodinám v jejich přirozeném prostředí v jejich bytech,“ zdůrazňuje místopředseda Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Procházka.

Podle asociace v Česku už několik let chybí reforma dlouhodobé péče. Ministerstvo práce a sociálních věcí ji chce ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví dokončit do března 2023.

Česko taky stále čeká na reformu financováních sociálních služeb. Podle analýz ministerstva práce a sociálních věcí je nutná do roku 2030 a jako nejvhodnější model financování se ukazuje systém pojištění na péči. Rozhodovat o obou reformách bude až příští vláda po podzimních sněmovních volbách.