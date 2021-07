Tři stovky k důchodu nejchudším nepomůžou, ale státní rozpočet to pocítí podstatně, říká Zamrazilová

Poslanci v pátek schválili dodatečné zvýšení důchodů o 300 korun od ledna nad zákonnou valorizaci. K podobnému kroku vláda přistoupila i v minulých letech. Podle předsedkyně Národní rozpočtové rady vlády Evy Zamrazilové jde o známku toho, že s valorizačním schématem není něco v pořádku a mělo by se upravit. „Bylo by vhodné držet se poměru čistá mzda-důchod. Ten dosahuje dnes asi poloviny, k hrubé průměrné mzdě je to 40 procent,“ radí ekonomka.

