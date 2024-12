Děti v Prostějově lovily kapry v plaveckém bazénu. V chlorované vodě zažívají stres a teplotní šok

Děti, kapři a krytý chlorovaný bazén. Tak v Městských lázních Prostějov vypadalo jedno z předvánočních plavání. Děti tam měly možnost chytit rybu vypuštěnou do plaveckého bazénu. Kapři při podobných „tradicích“ ale zažívají stres a teplotní šok. Vhodná pro ně není ani chlorovaná voda. Akce se v Prostějově navíc nekonala poprvé. Prostějov 12:49 23. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie z akce Kaprobraní 2004 v bazénu v Mikulůvce na Vsetínsku. Úkolem 55 soutěžících bylo tehdy vylovit co možná nejvíce kaprů a pstruhů holýma rukama | Foto: Lukáš Machalínek | Zdroj: ČTK

Při podobných akcích, jako se letos konala v Prostějově, lidé vypustí do bazénu větší množství kaprů. Děti pak čekají na signál, aby za nimi mohly do teplé vody skočit a začít je lovit.

Podle Lukáše Kousala, vedoucího plaveckého oddílu v Prostějově, všichni kapři vždy přežili a lidé si na tuto akci ve větší míře v minulosti nikdy nestěžovali.

„Pokud poplavou někde v Bečvě, kde uhynou, tak tohle je prostě menší zlo. A jsou tam krátkou dobu, velmi krátkou dobu. Takže ta stresová situace je jindy mnohem větší a umírají tam stovky ryb, tisíce ryb tady neuhynou, vůbec žádný kapr,“ řekl pro iDnes.cz, který na případ upozornil.

Podobná akce vyvolala podle serveru pobouření před dvěma lety na Slovensku. Tamější klub se za ni tehdy dodatečně omluvil. Ani v Prostějově už ale možná příští rok lovit kapry z bazénu nebudou. „Oddíl napsal, že na základě reakcí už tato akce příští rok nebude,“ uvedla na facebooku stránka Běhejme a pomáhejme útulkům, která se do celé věci vložila.

Ani v Česku ale není taková akce ojedinělá. Na 200 dětí chytalo před lety 20 kaprů v bazénu v Táboře, popisoval České rozhlas.

„Když kapra vypustíme do chlorované vody, tak si myslím, že je to pro něj taková jistá příprava na smrt. Určitě to není zdravé pro celý jeho dýchací aparát,“ poznamenala tehdy českobudějovická veterinární lékařka Lucie Míková.

Pod názvem Kaprobraní se v minulosti opakovaně konala také během léta v Mikulůvce na Vsetínsku. Kapr určený pro vánoční stůl se s teplou chlorovanou vodou nesetkává jen při podobných akcích, ale také v řadě domácností, kde ho lidé nechají plavat ve vaně. Také tam zažívá stres a teplotní šok. Optimální teplota vody je pro něj totiž okolo pěti stupňů Celsia.