Začíná oficiální prodej kaprů. ‚Pokud prodejci dodrží požadavky, nejedná se o týrání,‘ říká šéf veterinářů

Bez kapra se většina lidí na štědrovečerním stole neobejde. V pátek oficiálně začíná jejich prodej. Na dodržování pravidel dohlíží Státní veterinární správa. „Je zájem, aby ryba vypadala dobře. Zákazník se na to může podívat, než když si jde koupit jen chlazenou či mraženou rybu nebo rybu ze zahraničí. Je zájem, aby prodej i ve vztahu k rybám vyhovoval všem našim požadavkům," říká ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 13:55 20. prosince 2024

Co konkrétně budete kontrolovat?

Co se týče kontrol, začneme tou administrativní. To znamená, jestli místo, kde (prodejce) prodává, je nahlášeno k nám na Státní veterinární správu. Hlášení se provádí elektronicky. Pak se podíváme na dodavatele ryb. Díváme se na to, odkud pochází, protože k tomu musí mít dokumenty.

Pak se jdeme podívat na kádě. Jak vypadají, jestli je tam přítok vody pro ryby, jestli je tam odtok vody do kanalizace. Pak se jdeme podívat na stánek, kde se díváme, kde manipuluje s rybou, protože ji může prodávat živou, nebo usmrcenou. Tam se díváme na stůl, jak vypadá, aby byl čistitelný, dezinfikovatelný.

A protože u toho vzniká i odpad, tak zda má nádoby na VŽP – vedlejší živočišné produkty. A potom při vlastním prodeji se díváme i na to, jak je oblečený, jak dodržuje hygienu. Díváme se, jak manipuluje s rybami, jak provádí omráčení a následné vykrvení - to znamená usmrcení ryb.

Tradiční otázky a témata, která se kolem toho vždycky o Vánocích intenzivně začínají objevovat, se týkají podmínek a toho, zda kapři neprožívají nějaké utrpení. Myslíte si, že za těch nastavených podmínek to pro kapry žádné utrpení není?

Já jsem přesvědčen, že to utrpení není, protože samozřejmě je zájem, aby ryba vypadala dobře. Zákazník se na to může podívat, než když si jde koupit jen chlazenou či mraženou rybu nebo rybu ze zahraničí, která byla ulovena někde na moři. Tady vidí, jak to vypadá. Je zájem, aby prodej i ve vztahu k rybám vyhovoval všem našim požadavkům. Pokud všechno toto dodrží, tak se rozhodně nejedná o týrání.

Těch prodejních míst je nahlášeno zhruba dva a půl tisíce, kolik kontrol asi tak zvládnete a do kdy budou trvat?

Kontroly budou trvat až do svátků. To znamená, pokud prodej bude probíhat až do Štědrého dne. Samozřejmě nejvíce kontrol bude dnes (v pátek), přes sobotu a neděli. Každý den budou kontroly prováděny v různých krajích. Předpokládáme, že letos zkontrolujeme něco kolem 20 procent prodejních míst.

A ty kontroly jsou namátkové, nebo třeba chodíte i na udání?

Z pohledu našeho plánu jsou kontroly namátkové, vybíráme si různé prodejce. Ale pokud bychom měli podnět na to, že někde se někomu nelíbí prodej ryb, samozřejmě vyzpovídáme dotyčného. Co se mu tam nelíbí, co viděl. Nebo může mít i něco natočeno, nafoceno. Tak potom půjdeme i na tyto cílené kontroly.

Jak a kde udat? Kam případně můžou zákazníci hlásit podezření na porušení pravidel?

My máme krizové linky na každou krajskou veterinární správu. Takže ideální je přes krizovou linku, je to telefon, nahlásit, kde se co odehrává a inspektoři potom zajistí kontrolu na místě.

A jaké pokuty hrozí, pokud zjistíte u prodejců nějaká porušení?

Tam ty pokuty nejsou, řekněme, ve statisících. Největší pokuta loni byla 50 000, kde došlo k úhynu ryb. Jsou pokuty, které dáváme my, to znamená z pohledu veterinárního. Pokud by docházelo k týrání zvířat, to znamená kaprů, tak to předáváme obci s rozšířenou působností, která vede správní řízení. Tam by se pokuty určitě pohybovaly v tisících, nebo nižších desetitisících korun.