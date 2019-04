Kdo je muž, který nahradí ministryni Novákovou? ‚Nežádám sto dnů hájení, jsem připravený,‘ říká Havlíček

Hovoří několika jazyky, podnikal v oblasti nových technologií, aktivně vyučuje na vysoké škole a už více než dvacet let bojuje za podnikatele v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků. Vedle toho stojí v čele vládní Rady pro výzkum vývoj a inovace. Kdo je Karel Havlíček, kandidát na nového ministra obchodu a průmyslu? A co si myslí o krocích odcházející ministryně Marty Novákové (za ANO)? Doporučujeme Praha 14:26 10. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Končící ministryně obchodu a průmyslu Marta Nováková (za ANO) nejdříve pobouřila tím, že si Češi mohou za drahá mobilní data v podstatě sami, protože je málo využívají. Na konci března pak pobouřila, když na žádost čínského velvyslance vykázala zástupce Tchaj-wanu z jednání se zahraničními investory.

Mobilní data

Havlíček výroky Novákové k mobilním datům už před několika týdny pro server iROZHLAS.cz označil za špatný výrok.

„Řekla to špatně, to je jasné. Vláda tu nemůže být vládou třech operátorů, musí být vládou deseti milionů obyvatel,“ uvedl.

Zároveň se ale i díky nešťastnému výroku celá věc začala více řešit. „Ale to, že to paní Nováková nešťastně řekla, možná paradoxně je nějakým impulzem to řešit. Protože se k tomu spustila lavina diskusí, začalo se to řešit na všech úrovních. Takže pokud to bude mít konsekvence tohoto charakteru, tak to způsobí, že se s tím konečně něco udělá,“ uvedl.

Ještě jako předseda vládní rady se účastnil nedávného jednání s operátory, které kvůli drahým datům inicioval premiér. „Jednoznačně to, že jsme v situaci, kdy se telefonuje draze. Je v tom do jisté míry nečinnost předcházejících vlád, možná i Českého telekomunikačního úřadu,“ řekl k operátorům.

Tchaj-wan

Za chybu označil Havlíček i vykázání zástupce Tchaj-wanu.

Odchod z byznysu V minulých týdnech se Havlíček stáhl ze svého podnikání, jak uvedl deník E15.cz. Havlíček podle deníku opustil funkci jednatele ve firmách Sindat a SinBio a dozorčí radu Tylexu Letovice. S jeho byznysem jej tak nyní spojuje jen role vlastníka kontrolního podílu ve společnosti F-Comp, která podle sbírky listin vlastní Havlíčkův mateřský Sindat. Celý holding Sindat Group zaměřený primárně na textilní průmysl měl podle posledních dostupných údajnů v roce 2017 obrat kolem půl miliardy korun. Firmy člena vlády podle zákona o střetu zájmů nemají nárok na dotace a nemůžou se účastnit veřejných zakázek.

„Tak ono je vždycky hrozně jednoduché to hodnotit zpětně, samozřejmě že se mi to nelíbí a byla to chyba. Zcela jednoznačně,“ řekl minulý týden v pořadu 20 minut Radiožurnálu.

Správně se podle něj nezachoval ale především čínský velvyslanec. „Dalo se to řešit klidnější cestou, dalo se to řešit prostě možná i jinou formou, možná větším nadhledem a možná jindy než době, kdy tam prostě jsou desítky dalších velvyslanců a významných hostů. Paní ministryně se zřejmě dostala pod tlak a v důsledku toho prostě udělala chybné rozhodnutí, o tom není žádná,“ dodal.

Také uvedl, že je třeba přistupovat korektně ke všem zahraničním spoluhráčům. „Já bych vůbec dneska neříkal, kdo je lepší, kdo je horší, pro nás je důležitým spoluhráčem Čína. Zcela evidentně pro nás důležitý i Tchaj-wan, mimo jiné prostě podporuje velmi intenzivně některé výzkumné aktivity, tzn. my bychom se měli chovat korektně, jak k tomu, tak tomu druhému,“ dodal.

Babišova pravá ruka

Sám premiér Andrej Babiš (ANO) na účet Havlíčka nešetří chválou. „Ve vyjednávání je Karel naprosto neuvěřitelný,“ napsal o něm kupříkladu na facebooku premiér, když popisoval pracovní cestu do Izraele.

Pochvaloval si ho i po vyjednávání během jeho cesty po USA, kde ho Havlíček doprovázel. „Musím říct, že to chvílemi bylo dost odborně náročné. Ale Karel Havlíček trpělivě vysvětloval novou metodiku hodnocení vědy,“ napsal premiér na sociální síť s tím, že díky tomu Česko možná dostane šanci na finanční dotace z americké Národní vědecké nadace.

Na facebooku ho český premiér dokonce označil za svoji pravou ruku v oblasti inovací.

Havlíček: Resort znám

„Jsem připraven resort průmyslu vést, pokud bude zájem,“ uvedl Havlíček pro Českou televizi bezprostředně poté, co ho Babiš oznámil jako kandidáta.

„Resort průmyslu pro mě není nová záležitost. V rámci zavádění inovačních strategií i dalších opatření s ministerstvem průmyslu spolupracuji. Ten resort znám, teď je to jen otázka seznámit se s těmi hlavními prioritami, o kterých tuším,“ řekl.

Havlíček je podle svých slov připravený okamžitě začít na resortu průmyslu pracovat. „Nežádám a nebudu žádat o žádných sto dnů hájení, maximálně sto hodin. A v okamžiku, kdy to bude nezbytně nutné, začnu pracovat,“ dodal.

Karel Havlíček Karel Havlíček podnikal v oblasti nových technologií, působí jako děkan fakulty ekonomických studií na Vysoké škole finanční a správní a zároveň na ní i aktivně vyučuje. Už více než dvacet let aktivně působí v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků, v posledních letech jako její předseda. Vedle toho podle svých slov po operativní stránce odpovídá za vládní Radu pro výzkum, vývoj a inovace. Hovoří pěti jazyky.