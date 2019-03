Náhradník Novákové na ministerstvu? ‚Teď to fakt není na stole,‘ říká Babišova pravá ruka Havlíček

Doprovází českého premiéra Andreje Babiše (ANO) na zahraničních cestách, účastní se významných jednání – naposledy například toho s operátory – šel ho podpořit i do debatního pořadu České televize Máte slovo. Předseda vlády ho pravidelně chválí ve svých facebookových příspěvcích a média o něm spekulují jako o možném nástupci ministryně průmyslu Marty Novákové (za ANO). Kdo je Karel Havlíček a proč hrdě stojí po boku Babiše? Doporučujeme Praha 6:00 23. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Izrael, Indie, Davos, Thajsko i USA. Všude tam byl Havlíček po boku českého premiéra. Místopředseda vládní rady pro výzkum a zároveň předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků se netají tím, že mu spolupráce s premiérem vyhovuje. „Já nepopírám, že se mi s panem premiérem spolupracuje dobře – manažersky, lidsky,“ říká Havlíček pro iROZHLAS.cz.

Karel Havlíček Havlíček hovoří několika jazyky, podniká v oblasti nových technologií, působí jako děkan fakulty ekonomických studií na Vysoké škole finanční a správní a zároveň na ní i aktivně vyučuje. Už více než dvacet let aktivně působí v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků, v posledních letech dokonce jako její předseda. Vedle to podle svých slov po operativní stránce odpovídá za vládní Radu pro výzkum, vývoj a inovace.

A chválou na účet Havlíčka nešetří ani Babiš. „Ve vyjednávání je Karel naprosto neuvěřitelný,“ napsal o něm kupříkladu na facebooku premiér, když popisoval pracovní cestu do Izraele.

Pochvaloval si ho i po vyjednávání během jeho cesty po USA. „Musím říct, že to chvílemi bylo dost odborně náročné. Ale Karel Havlíček trpělivě vysvětloval novou metodiku hodnocení vědy,“ napsal premiér na sociální síť s tím, že díky tomu Česko možná dostane šanci na finanční dotace z americké Národní vědecké nadace.

Označuje ho za svoji pravou ruku pro oblast inovací. „Nejsem sice vědec, ale jsem důsledný a urputný, a pokud si něco vezmu do hlavy a přesvědčím se, že to dává smysl, pak to dotáhnu. Na celé koncepci pracuji s Karlem Havlíčkem, mojí pravou rukou pro oblast inovací,“ napsal premiér na facebooku.

Premiér Babiš s Havlíčkem během jednání v Jeruzalémě:

‚Jednáme hlavně s těmi, kteří rozhodují‘

Havlíček se neřadí mezi Babišovy kritiky, kteří mu vyčítají zavádění opatření, která přidělala práci živnostníkům, podnikatelům i firmám, jako je EET či kontrolní hlášení. Naopak z pozice předsedy profesní asociace říká: „Jednáme hlavně s těmi, kteří rozhodují.“

„My jednáme s vládou. To znamená, když je tady vláda ANO, tak jednáme s ANO. Předtím tady byla vláda ČSSD, tak jsem jednal s panem Sobotkou. Když tu byla vláda Nečase, tak jsme jednali s vládou ODS. To prostě je naše úloha, a pochopitelně že jednáme i s opozicí. Ale jednáme hlavně s těmi, kteří rozhodují, protože to je naše práce a ani to nemůže být jinak,“ popisuje svůj postoj Havlíček.

Se současnou vládou řeší i úlevy pro podnikatele a živnostníky. „Tato vláda – beru tedy novou vládu, která začala někdy v polovině minulého roku – nás oslovila někdy v září nebo v říjnu a přišla s tím, abychom předložili program na podporu živnostníků. Protože jedna věc je kritizovat a druhá říct ty nejdůležitější kroky.“

Babišovu kabinetu tedy navrhl například zavedení paušální platby za sociální a zdravotní pojištění i daň z příjmu, určení jen dvou dnů v roce, kdy by měly začínat platit změny v zákonech, nebo snížení počtu kontrol.

Za Babišem stál i v momentě, kdy šel do diskusního pořadu České televize Máte slovo, kde se právě úlevy pro živnostníky řešily.

Dva lidi z byznysu

Havlíček je stejně jako Babiš člověk tzv. z byznysu. Jeho společnost Sindat se orientuje především na nanotechnologie a biomedicínu. I proto si zřejmě s premiérem rozumí. „Rozumíme si k přístupu k věci a k řešení problémů. Když cokoliv potřebujeme řešit, tak on to řeší rychle, řeší to věcně, manažersky. Má snahu věci dotahovat, a když se na něčem dohodneme, tak to obvykle platí,“ popisuje Havlíček, proč mu spolupráce s ním vyhovuje.

Zároveň přiznává, že s Babišovým předchůdcem, bývalým premiérem Bohuslavem Sobotkou byla spolupráce úplně jiná. „Nedá se to srovnat. Já jsem se s panem Sobotkou potkával, nebyla to nekorektní setkání, ale vždycky jsme si něco řekli u kávy a tím to zhaslo a šlo to do ztracena. Tady je akční práce,“ říká.

Že mu je blízký přístup „řídit stát jako firmu“, se kterým šel právě Babiš do politiky, je zřejmé. Například pozici ministra financí připodobňuje k pozici finančního ředitele ve firmě.

„Ministr financí tady není od toho, aby rozdával, ale aby 'kolektoval' peníze, jako ve firmě. Nemůžu chtít od finančního ředitele, aby podporoval obchod. Finanční ředitel je od toho, aby dával peníze dohromady, byl přísný vůči ostatní a tu situaci dostatečně správně analyticky vyhodnotit,“ komentuje kroky šéfky státní kasy Aleny Schillerové, která očekává nižší příjmy, a proto požaduje po ostatních ministrech úspory.

Kandidát na šéfa průmyslu

Když Nováková v České televizi prohlásila, že Češi si můžou za drahá mobilní data v podstatě sami, protože je málo využívají, začalo se spekulovat o jejím nástupci. Havlíček patří mezi favority, v roce 2017 totiž dostal od Babiše oficiální nabídku stát se šéfem resortu průmyslu.

„Řekla to špatně, to je jasné. Vláda tu nemůže být vládou třech operátorů, musí být vládou deseti milionů obyvatel. Ale to, že to paní Nováková nešťastně řekla, možná paradoxně je nějakým impulzem, to řešit. Protože se k tomu spustila lavina diskuzí, začalo se to řešit na všech úrovních. Takže pokud to bude mít konsekvence tohoto charakteru, tak to způsobí, že se s tím konečně něco udělá.“ Karel Havlíček (Předseda Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků)

Aktivně se přitom účastní i vyjednávání s operátory – vedle Babiše a Novákové seděl na schůzce, která proběhla minulý týden. Podle Havlíčka se jí ale účastnil jen proto, že se tam řešila i inovace.

„Částečně se to týká nových technologií, jsou součástí inovační strategie. Všude, kde se řeší oblast digitalizace, tak se snažím být s panem Dzurillou (vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla, pozn. red.),“ zdůvodňuje svoji účast na schůzce.

Že přitom do jisté míry řeší agendu, kterou má v gesci právě ministryně průmyslu, si je vědom: „V některých věcech se tam samozřejmě překrýváme. Já to dělám z pozice pro výzkum vývoj inovace. Dělám to z pohledu implementace inovační strategie, která se dotýká všech resortů, ale pravdou je, že průmyslu se dotýká možná nejvíce, pak školství a místního rozvoje.“

Malé ministerstvo

Dnes ale odmítá, že by se nabídka opakovala. „Já se nenabízím. Dostal jsem nabídku před dvěma lety. Teď to fakt není na stole,“ odpověděl na dotaz, zda mu Babiš post nabídl. Zároveň ale dodal: „Člověk nemůže být fatalista. Nechci být v situaci ‚nikdy neříkej nikdy‘.“

Havlíček totiž už nyní má na starosti agendu, která by vydala na vlastní úřad. Rada pro výzkum, vývoj a inovace je poradní orgán české vlády. Předsedá jí právě premiér, ale fakticky ji řídí právě Havlíček, který je zároveň spoluautorem vládní inovační strategie. „Tu strategii jsem koordinoval, řídil jsem tým autorů, spoluautorů, byl jsem spoluautorem,“ říká. Tím také vysvětluje, proč doprovází premiéra na cestách po celém světě.

„Byli jsme v Indii, v Thajsku, Singapuru, Davosu, Izreaeli a tam vlastně tu strategii prezentujeme jako strategii, která je Country for the Future, kdy ukazujeme Českou republiku jako zemi, která není jen zemí krajinek a zemí minulosti, ale zemí budoucnosti, která má perfektní výzkumnou infrastrukturu, prostě je připravena lákat vědce, inovativní lidi, inovativní společnosti,“ popsal.

„Na vědu a výzkum je pro rok 2019 vyčleněno 37 miliard korun. To je více, než s čím by mělo v příštím roce hospodařit třeba ministerstvo zdravotnictví, kultury, obchodu a průmyslu nebo zahraničí.

Moje úloha v rámci rad vlády je zodpovědnost za rozpočet 37 miliard korun, to není úplná legrace. Vytváříme nový systém hodnocení, financování vědy, propojení praxe a vědy. Když to zjednoduším, tak je to v podstatě malé ministerstvo. A zatím nám to vyhovuje,“ dodává.