Rychlokurz v kauze OKD: jak do nich vstoupily Klausova a Zemanova vláda? Kdo může za nevýhodnou privatizaci?

Soud má v pondělí vynést rozsudek v kauze nevýhodné privatizace černouhelných dolů OKD. Obžalobě čelí znalec a dva bývalí manažeři Fondu národního majetku. Znalec podle žalobce udělal chybný posudek na cenu akcií státu v dolech a lidé z fondu podle něj pak dodali vládě chybné podklady pro jejich prodej. Společně tak měli stát připravit o téměř šest miliard korun. Všichni vinu odmítají a chtějí, aby je soud osvobodil. KAUZA OKD PŘEHLEDNĚ Ostrava 6:30 7. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlastníci OKD se snažili o to, aby včas a v plné výši hradili všechny závazky vůči státu | Foto: ČTK, Drahoslav Ramík | Zdroj: ČTK

OKD byla původně obří firma zaměstnávající kolem stovky tisíc lidí. Hlavně rozpad východoevropského hospodářského bloku RVHP sebou však přinesl útlum těžkého průmyslu, bylo jasné, že těžba uhlí musí klesat. Postupně se tedy začalo propouštět a utlumovat jednotlivé doly. Stát také dal část akcií firmy do kuponové privatizace, část bezplatně převedl na obce a města zasažená těžbou a část dal do takzvaného Restitučního investičního fondu.

Vláda Václava Klause

Prezident přijal členy sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci OKD. Výstupy očekávají v polovině roku Číst článek

V roce 1996 se začaly kolem OKD objevovat první vážné problémy, tedy za vlády Václava Klause a jeho ODS spolu s ODA a lidovci. Tehdy totiž obce, které neměly peníze, prodaly své akcie makléřským firmám. Ty je skupovaly pro soukromé investory. K tomu valná hromada OKD schválila, že stát na rozdíl od soukromých vlastníků sníží svůj základní kapitál ve firmě a peníze nechá dolům na probíhající útlum některých šachet. To se stalo o rok později. K dovršení všeho se stát zbavil i akcií OKD ve zmíněném RIFu. V ruce mu tedy zůstalo jen 46 procent, tedy minorita. Už v roce 1998 se pak jako největší majitel představila společnost Prosper Trading ostravského podnikatele Stanislava Prose. A ta své akcie prodala firmě Karbon Invest podnikatelů Otavy, Koláčka a Przybyly.

Vláda Miloše Zemana

OKD opět v rukou státu. Akcie převzal podnik Prisko, cena je téměř 80 milionů korun Číst článek

Stát tehdy na ztrátu majority v OKD v podstatě nereagoval. Naopak v polovině roku 1999 Karbon Invest rozhodl na valné hromadě, že vyhází z orgánů firmy právě zástupce státu. Důvodem bylo, že se mu nelíbilo, že stát uvolňuje málo peněz právě na útlum dolů a likvidaci následků těžby. To vše se dělo za vlády Miloše Zemana a jeho ČSSD podporované opoziční smlouvou s ODS. Jeho ministr půrmylsu Miroslav Grégr tehdy na tento zcela nepřátelský akt vůči státu reagoval přes svého mluvčího tak, že to nebylo od Karbon Invest vstřcíné gesto. Grégr také později předkládal plány, jak by se OKD mohlo dál pomoci s útlumem.

Třeba že by se firma rozdělila a stát by na rozdíl od soukromého majitele fakticky nesl veškeré náklady zavírání šachet. To ale neprošlo a prodej nakonec začala připravovat až vláda Vladimíra Špidly, kde byl ministr financí Bohuslav Sobotka. Tento kabinet, jak je známo, jednal o prodeji exkluzivně s Karbon Investem a prodal mu svůj podíl za 4 miliardy korun. To byl dokonce dvojnásobek posudku znalce Douchy, který je dnes před soudem.

Kliknutím na fotografii se dostanete na unikátní časosběrný dokument Českého rozhlasu. | Foto: Ivan Studený

Už tehdy bylo jasné, že je s cenou něco v nepořádku. Fond národního majetku si nechal udělat ještě náhled na hodnotu dceřinných firem OKD, které nebyly vůbec oceněny. Ten mluvil o další miliardě. Cena se ale z Douchových dvou miliard zvýšila fakticky až díky zásahu antimonopolního úřadu. Ten ji nařídil dorovnat na úroveň konkurenční nabídky, kterou vládě v průběhu vyjednávání s Karbon Iinvest doručila skupina Penta.

OKD v rukou miliardáře

Bakala miliardy OKD vracet nehodlá. 'Žaloba nahrazuje fakta bulvárem,' vzkázal soudu jeho právník Číst článek

OKD v zápětí skončilo v rukou miliardáře Zdenka Bakaly. OKD v roce 2004 nebylo v nějaké špatné pozici, navíc v dalších letech postupně nabírala ekonomika na síle a s tím rostly i ceny uhlí. Bakala založil skupinu NWR, investoval v dalších zemích, chtěl těžit v Polsku a plánoval tehdy světlou budocunost. Také když dával v roce 2008 třetinu akcií NWR na burzy v Praze, Varšavě a Londýně, byla po nich obrovská poptávka. Cena vyletěla i nad 600 korun za kus. Pak ale přišla krize a vše letělo dolů.

Společnost nakonec skončila před dvěma lety v úpadku. Podle prezidenta Zemana z ní Bakala vytuneloval sto miliard korun. Vedení OKD předloni podalo žalobu na NWR a osobně i Zdeňka Bakalu, že se nechovali jako řádný hodpodář, měli vytvářet rezervy na horší časy a z firmy tak neoprávněně mohli celkem vytahat až 64 miliard korun.

Zatím se ale firma domáhá 24 miliard. Bakala i NWR to ale odmítá. Soud zatím ještě nezačal. Zda NWR a jeho lidé porušili při výplatách peněz z OKD zákony zkoumá už dva roky také policie. Zatím ale čeká na posudky a právní pomoc ze zahraničí. Situací před i po privatizaci se také zabývá parlamentní vyšetřovací komise.