Komunisté, SPD, ANO i část ČSSD. Poslanci požadují mimořádnou schůzi kvůli memorandu o těžbě lithia

Na žádost KSČM se zřejmě ještě do voleb sejde Poslanecká sněmovna. A to kvůli budoucnosti těžby lithia v Česku. V pondělí by měl předseda dolní komory Jan Hamáček z ČSSD dostat žádost o mimořádnou schůzi. Komunisté chtějí od vlády slyšet, proč ministr průmyslu Jiří Havlíček z ČSSD podepsal krátce před volbami memorandum o těžbě na Cínovci s australskou firmou European Metals Holdings.

