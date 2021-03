ONLINE: Česko už zahraniční pomoc nepotřebuje, situaci by už mělo zvládnout samo, řekl Hamáček

Česká republika už nežádá o zahraniční pomoc v souvislosti s covidem-19. Na pondělní tiskové konferenci ČSSD to řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. Aktuálně to vypadá, že by Česko mělo být schopno situaci zvládnout samo, dodal.

Sledujeme online Praha 14:01 22. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít