Aplikace eRouška stála 23 milionů korun. ‚Uživatelé se zřejmě již naočkovali,‘ říká vývojář Vladimír Dzurilla

Ministerstvo zdravotnictví v pondělí oznámilo, že aplikace eRouška ukončuje provoz. Šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO) to odůvodnil tím, že aplikace již nepomáhá řešení pandemie koronaviru. „Můžeme to opět kdykoliv spustit. Vývoj a údržba eRoušky vyšla od začátku na 23 milionů korun," říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Vladimír Dzurilla, šéf Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT). Rozhovor Praha 19:12 2. listopadu 2021

Jak hodnotíte funkčnost eRoušky za dobu, co byla v provozu?

Vzal bych to od začátku, eRouška vznikla jako verze 1, bylo to myšleno jako pomoc hygienikům s trasováním, ukládala anonymní kódy lidí, které jste potkal. Člověk měl možnost poslat tyto kontakty hygieně, ta následně měla možnost je obvolat. Ukázalo se to jako ne úplně funkční.

Když se Apple a Google domluvily na protokolu rizikového setkání, tak jsme aplikaci předělali tak, jak to mají udělané některé státy. Od té doby eRouška fungovala, přizpůsobovali jsme jednotlivá nastavení.

Celkově si ji stáhlo 1,7 milionu lidí, z toho 83 tisíc lidí vložilo informaci, že byli pozitivní. Celkově aplikace rozeslala přes 487 tisíc notifikací. Kdyby z těch 487 tisíc notifikovaných přizpůsobila třeba polovina lidí své chování – nešli navštívit své prarodiče nebo někoho do nemocnice – tak aplikace velký smysl měla.

Jak se stavíte ke konci eRoušky? Říkáte, že smysl měla, nyní ho už tedy nemá?

Nejsem povolaný na to odpovídat. Čísla každý viděl na ministerstvu zdravotnictví, to vyhodnocení přišlo odtamtud. Vnímáme to tak, že naše cílová skupina, která eRoušku používala, to znamená lidi, kteří mají blízko k technologiím a nebáli se používat vlastní technologie k boji proti koronaviru, tak většina už je naočkovaná. To se ukázalo i na počtu, jak nám klesala čísla, na konci jsme se dostali jen na 500 tisíc lidí.

Nedostatečná kampaň?

V červenci jste v rozhovoru pro iROZHLAS.cz říkal, že je to stále živý projekt. Za těch pár měsíců se to tedy změnilo tak dramaticky, aby se nyní eRouška zrušila?

Čísla klesla na 500 tisíc aktivních uživatelů, měli jsme i čísla pozitivních, kteří kód zadávali, ta byla samozřejmě nižší. Nevím. To rozhodnutí je na ministerstvu zdravotnictví. Vyhodnotili, že dneska už v pandemii eRouška nepomáhá, a my jsme v tomto dodavatel.

Je to tedy tak, že vláda, potažmo ministerstvo zdravotnictví nezvládly využít potenciál aplikace? Nedokázaly například udělat dostatečnou kampaň, aby si ji stáhlo více než 1,7 milionu lidí?

Každý, kdo chtěl, tak si mohl eRoušku bez problému najít. Myslím si, že každý, kdo ji chtěl, si ji mohl stáhnout. Otázka je, kdyby byla nějaká masivnější kampaň, jestli by to pomohlo k většímu počtu. Omlouvám se, ale tohle nedokážu vyhodnotit. Na druhou stranu byla eRouška někdy zpochybňována i v médiích, jestli má nebo nemá smysl. Je to celkově souhra událostí, které byly. Jak říkám, kdyby aspoň někdo přizpůsobil na základě notifikace své chování, tak měla aplikace svůj smysl a přinesla hodnotu, kterou jsme od ní očekávali.

Budoucnost eRoušky

Neplatilo by to i teď, kdyby i polovina lidí, kteří měli v posledních týdnech staženou eRoušku, aplikaci používala, že by to mělo smysl?

Záleží, kolik pozitivních lidí by poté zadávalo ty kontakty. Čísla ale na konci byla už mizivá. V tomto jsme se moc neposouvali dopředu.

Jaká je budoucnost eRoušky? Je možné, aby se vůbec obnovila?

Aplikace je open source, takže máme zveřejněný zdrojový kód. S tímto není problém. Když by se rozhodlo o obnovení, tak se obnovit zase dá. Na druhou stranu, když to jednou končí a zase začíná, tak je otázka, jak zdárný by byl restart té aplikace.

Přijde uživatelům, kteří eRoušku používají, nějaké upozornění, že aplikace již není aktivní?

Samozřejmě se přizpůsobí. Máme tam nyní ještě čísla, už tam ale nejsou informace o tom, kolik lidí se za včerejšek (pondělí) notifikovalo, protože to je funkcionalita, která již nefunguje. Budeme měnit i layout aplikace a bude tam poděkování všem, kteří si eRoušku nainstalovali.

Máte již vyčísleno, na kolik vývoj a provoz aplikace vyšel?

V eRoušce jsme dělali tři čtyři velké aktualizace. Zavedli jsme také velké rozšíření na mezinárodní aplikace, byla tam obrovská podpora uživatelů a aplikace. Od samého začátku je to tedy 23 milionů korun.

Je to finální částka, nebo se ještě musí udržovat nějaké servery?

Ne, ne. Už je to finální částka. Abych to dal do kontextu, když se podíváte, kolik stojí operátoři na trasování, tak je to zlomek ceny.

Kdy jste se od ministerstva o konci aplikace dozvěděli? Bylo to avizováno dopředu, nebo jste to zjistili ze včerejší tiskové zprávy resortu?

Ne, vůbec ne. Čísla jsme každý měsíc vyhodnocovali, připravovali jsme podklad pro ministerstvo zdravotnictví, jak to fungovalo v čase. Bylo to rozhodnutí, ke kterému jsme směřovali. Přizpůsobili jsme ke konci spoustu věcí, aby to bylo zdárné. Není to ze dne na den.