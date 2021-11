Šéfstatistik Dušek: Překročíme i deset tisíc nově nakažených denně. V nemocnicích očekáváme nárůst

Epidemie koronaviru v Česku dále zrychluje. Statistici navíc upozorňují, že tento týden může počet nakažených skokově narůst a významně může stoupat i zátěž nemocnic. „Nemocnice mají zpoždění od nákazy přibližně 7 až 10 dní. Očekáváme tedy nárůst. U těch celkových počtů hospitalizovaných se můžeme velmi rychle dostat až ke třem tisícům,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Ladislav Dušek, šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Rozhovor Praha 11:04 2. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf statistiků Ladislav Dušek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co tedy naznačují to pondělní čísla? Jaká jsou?

Pondělní čísla vám bohužel už mohu říct, ale nejsou potěšující a potvrzují predikci, o které jste teď mluvil. Takže za pondělí bylo nově potvrzeno 7591 případů. Když si to tak mezitýdně představíme, tak se ten nárůst stále drží plus 70 % a více. Potvrzuje to i dlouhodobý sedmidenní nebo čtrnáctidenní růstový trend té nálože v populaci. Reprodukční číslo se teď pohybuje někde mezi 1,3 a 1,5, přesně tedy je 1,30. Růst pokračuje už dlouhou dobu.

Takže řečeno cizími slovy, snad to mohu takto říct, roste prevalence aktivních nákaz v populaci, z velké části samozřejmě mezi neočkovanými, ale narůstá tím i pravděpodobnost zásahu potenciálně zranitelných skupin, včetně těch očkovaných, u kterých ochrana vakcínou již může vyprchat.

Jaká je situace v českých nemocnicích?

Skokové nárůsty se projevily i tam. I to jsme tak trochu predikovali, protože vždy po víkendu přibude nemocných, větší množství příjmu. Lidé třeba odkládají hospitalizace, i když mají o víkendu potíže. A teď byl ten víkend prodloužený o státní svátek, takže jsme čekali vyšší nárůsty, ale i tak to číslo je tedy opravdu skokové. Za včerejšek nemocnice dosud dohlásily, ještě to může i mírně narůst, 264 nově přijatých pacientů.

V tuto chvíli je celkem s potížemi s covidem-19 hospitalizováno 1813 pacientů, z toho na jednotkách intenzivní péče leží 284. A takovou tu vysoce intenzivní péčí s podporou dýchání potřebuje přibližně 125 lidí, kde i tam je vlastně viditelný nárůst proti pracovním dnům toho předchozího týdne. Je to jev, který vidíme již po několikáté.

Mění se počty očkovaných a nenaočkovaných nemocnicích? Jaký ten podíl je?

Ono to strašně každodenně kolísá. Počet nově hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče byl za včerejšek 67 % neočkovaných. A ten zbytek 33 % jsou lidé s dokončeným očkováním.

Těžce nemocní

Jsou ti očkovaní lidé s nějakými přidruženými komplikacemi?

Lidé s dokončeným očkováním, kteří mají velmi těžký průběh, tak jsou hodně často velmi seniorní ročníky. Tím myslím průměrný věk 75 až 78 let. Mají navíc opravdu řadu přidružených poměrně vážných chronických nemocí. Nabízí se hypotéza, kterou samozřejmě musí potvrdit konkrétní nemocnice, že to jsou lidé sice tedy po očkování, ale kde ta vakcína nemohla 100% toho člověka ochránit anebo došlo už k vyprchání té ochrany.

Stále platí, že se nákaza šíří hlavně mezi neočkovanou dospělou populací? Nebo i tady nějaká změna, nějaký jiný trend?

Většinově je to mezi neočkovanou dospělou populací. Ještě v září bych řekl spíše mezi neočkovanými mladými lidmi. Teď už to takto není. To je právě ten další krok šíření koronaviru v populaci. Vidíme nárůsty i u dospělé populace 30 až 50 let a je to většinově u neočkovaných, kde to samozřejmě může být zkresleno tím, že očkovaní se testují méně často než ti neočkovaní. To potvrzují i nové příjmy do nemocnic. Ale nově vidíme i nárůsty nákaz v seniorní kategorii 65+.

U seniorů 65+ překročily za posledních sedm dní nákazy 140 lidí na 100 tisíc obyvatel v této věkové třídě. Ještě v září jsme běžně reportovali 25 na 100 tisíc, takže ten vývoj během října byl poměrně velký. I u té seniorní populace, tak jako u všech ostatních, roste záchytovost, to znamená takzvaná relativní pozitivita testů. Je to jasný signál, že i tady roste virová nálož v populaci. Bohužel to je indikátor, že poroste i počet hospitalizovaných.

Počty dál porostou

Upozorňujete, že tento týden může počet nakažených skokově narůst. Tak jaké jsou vaše predikce pro nejbližší období? Jaké počty očekáváte a kdy nastane nějaký zlom?

Tak už to není predikce. Už se to stalo. To znamená, ten počet nakažených roste. I to, co jsem vám před chvílí říkal, jsou poměrně výrazné nárůsty s ohledem na počty testů. Je to poměrně reprezentativně podchycený trend a bude růst dále. V typických týdnech je nejvyšší záchytovost v úterý, protože po víkendu dojíždějí testy a tak dále. Teď se k tomu možná ještě přidají záchyty toho nastaveného testování ve školách, i když to včera začalo pouze v osmi okresech. Takže ty počty porostou.

Kam až to může růst?

Při tom daném objemu testů, který teď realizujeme, můžeme překročit hranici devíti i desíti tisíc nových potvrzených případů denně, což ale není zdaleka to nejdůležitější číslo. Nejdůležitější číslo je ta zátěž v nemocnicích.

Do jakých čísel se můžeme dostat v nadcházejícím období?

Tam už se s minulém týdnu utvořila „zásoba nově potvrzených případů“. Nemocnice mají nějaké zpoždění od nákazy přibližně 7 až 10 dní, než se u většiny těch lidí vyvine třeba těžký průběh. Očekáváme tedy nárůst. U těch celkových počtů hospitalizovaných se můžeme poměrně velmi rychle dostat až ke třem tisícům. A počty pacientů na jednotkách intenzivní péče se mohou až zdvojnásobit. Pozitivní zpráva je ale ta, že ty velmi těžké případy rostou významně menším tempem, než tomu bylo třeba před rokem. To je jednoznačně efekt toho očkování.

Hodně často se hovoří o tom, že v nemocnicích může ležet i člověk, který je po dokončeném očkování. Vy jste se mě velmi pěkně a velmi správně ptal, jestli ti lidé mají řadu dalších chorob. Ale nezapomínejme na to, že velké množství lidí vůbec do těch nemocnic díky očkování nedoputuje a před rokem by doputoval.