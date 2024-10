Zákaz návštěv nemocnic kvůli covidu moc nefunguje, nakažení jsou i zdravotníci, říká primář Dlouhý

Podle odborníků se zdá, že sezona covidu přišla letos dřív než loni. Momentálně lékaři evidují nejvíc případů od počátku roku. Praktici nakažené testují ve svých ordinacích, řada lidí ale podle nich k lékaři s příznaky nejde, maximálně si udělají test sami doma a do statistik se tak nedostanou. „Jenom menší část nemocných potřebuje lékaře,“ říká primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý. Rozhovor Praha 14:19 12. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocným a oslabeným lidem se doporučuje nošení respirátoru, podotýká Dlouhý (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co napovídají aktuální data o výskytu covidu v Česku?

Jsme na stoupající vlně, která přišla o něco dříve a bude stoupat do Vánoc, nebo se udržovat na vysokých počtech. Jak jste správně řekl, vůbec nemáme přehled o tom, kolik reálně nemocných pacientů je.

Poslechněte si rozhovor o koronavirové situaci s předsedou společnosti infekčního lékařskí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a primářem infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavlem Dlouhým.

Vidíme to všude kolem nás, mnoho lidí zůstane doma. Protrápí to, covid dokáže opravdu až na týden vyřadit člověka z provozu, ale naprostá většina pacientů to zvládne sama jen s nějakým ovlivněním příznaků, které mají, od rýmy, přes kašel až po vysokou teplotu. Jenom menší část nemocných potřebuje lékaře.

Zdravotnická zařízení registrují za září na 60 úmrtí, souvisejících s nákazou koronavirem. Přesto, jak říkáte, už mívá zpravidla spíš mírnější průběh.

Pořád je závažnou infekcí pro rizikové skupiny. Stále opakujeme dokola, že tou nejrizikovější jsou senioři, tedy lidé starší 65 let. U nich víme, že hospitalizace, případně úmrtí jsou mnohem pravděpodobnější než u mladších ročníků.

Pak to jsou lidé, kteří mají závažné poruchy imunity, jsou třeba na onkologické léčbě, mají roztroušenou sklerózu, transplantaci a podobně. A pak to jsou lidé s těžkým onemocněním plic. Ti by měli vědět, že jsou rizikoví, mají potíže, které by mohly být covidem a půjdou co nejdřív k lékaři, protože ten je může otestovat a nabídnout protivirové léky. Pro všechny ostatní to tak neplatí, protože tam je léčba úplně stejná jako jestli máte covid, chřipku nebo jakýkoli jiný virus postihující dýchací cesty.

A je teď ještě vhodná doba nechat se preventivně očkovat novou vakcínou?

Určitě. Stále je ideální čas. Stále očkujeme, máme k dispozici vakcínu, která je účinná proti současným variantám, které se tady šíří. Čili teď je úplně nejdůležitější doba se vypravit do očkovacího centra nebo ještě lépe k praktickému lékaři a nechat se očkovat.

Mají se lidé očkovat současně i proti sezónní chřipce?

Je to užitečné. Ušetří to jednu cestu a je to stejně účinné. Pokud by ale někdo chtěl očkování rozložit, pak je to samozřejmě možné a v tom případě radíme: nyní covid a v odstupu dvou, tří, čtyř týdnů chřipku. Jak jsme říkali, do Vánoc bude stoupat covid a v novém roce, v lednu, v únoru, převezme vládu nad naším územím chřipková epidemie.

Situace v nemocnicích

Například nemocnice v Kroměříži, v Uherském Hradišti nebo v Pardubicích omezují kvůli respiračním nemocem návštěvy. Dá se předpokládat, že budou přibývat další zařízení?

Je to takové obtížné téma, protože samozřejmě všichni na návštěvu chtějí a vytváří se tak potom určité konflikty. Nemocnice k tomu nepřistupují úplně rády. Navíc stejně víme, že to tam moc nefunguje, protože řada zdravotníků je nakažených.

Víme, že nákazu lze šířit ještě před tím, než se objeví první příznaky. Tím, že nemocnici úplně zavřeme, si nějak výrazně nepomůžeme.

My spíš apelujeme na příbuzné, aby nechodili do nemocnice, pokud jsou nastydlí, pokud mají kašel, rýmu… V takovém případě nechoďte do nemocnice, nepřinášejte tam tu infekci. Pokud už nezbytně musíte k lékaři, vezměte si třeba respirátor.

Jaká opatření platí ve vaší nemocnici? Nemáte nic zvláštního?

Máme docela dost pacientů. V posledních dnech u nás leží od osmi do dvanácti pacientů, což je při naší kapacitě, která je 60, už docela významný podíl. Jsou to převážně senioři. Včera jsem to počítal a průměrný věk je 79 let, takže se zase vracíme k tomu, že jestli by měl někdo spěchat na očkování, jsou to zejména lidé starší 65 let.

Komu doporučujete léčbu antivirotiky a proč?

To je přesně definované rozhodnutím ministerstva, je to dané dobře. Určená je tato léčba pro toho, komu opravdu může pomoct. Pro toho, komu opravdu sníží riziko, že se stanou tak nemocnými, že budou potřebovat nemocnici, nebo že dokonce skončí na JIP nebo zemřou.

Jsou to přesně definované skupiny a už jsme je tady jmenovali – zejména senioři, nárok na to mají všichni 65 plus, a pak lidé s výrazným oslabením imunity či plicními chorobami.

A pokud jde o výskyt, řekněme, tradičních respiračních onemocnění, odpovídá v zásadě tomuto ročnímu období nebo je nějak znepokojivý?

Je to úplně běžné. Statistiku v tuto chvíli významným způsobem ovlivňuje covid, těch případů je nejvíce.

A měli bychom se dočasně dobrovolně vrátit k používání respirátorů? Co byste radil?

Radíme to zejména oslabeným. Tedy pokud je někdo po transplantaci srdce nebo u něj probíhá hematoonkologická léčba a nezbytně musí jít na nákup nebo jet hromadnou dopravou, je určitě na místě, aby si respirátor vzal a chránil se.

My ostatní bychom měli být tolerantní a neklepat si na čelo a říkat „ježíš, podívejte se na toho blázna“. Druhá skupina jsou pak lidé, kteří jsou nemocní a mají nějaké potíže. Ti by měli primárně zůstat pod peřinou, ale pokud už nezbytně někam musí, tak potom s respirátorem a být ohleduplní ke svému okolí.