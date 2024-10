Počet nakažených covidem stoupá. ‚Vidíme jen špičku ledovce,‘ varuje epidemiolog

Počty nakažených covidem-19 rychle rostou. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Ty ale nemusí být kompletní. Čísla, která se dostávají do registrů, pocházejí hlavně od praktických lékařů nebo z nemocnic, kde jsou už hospitalizovaní lidé. Epidemiologové navíc očekávají, že se počty nakažených ještě zvýší. Blíží se totiž chladnější měsíce, které virům svědčí a navíc se stále objevují nové subvarianty koronaviru, které jsou více nakažlivé. Praha 18:28 8. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Většina lidí se pouze otestuje doma a nikam to nehlásí, říká epidemiolog | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

K rychlejšímu šíření covidu-19 nepřispívá pouze jeho nakažlivější varianta, ale také chladné počasí. „Lidé se budou více sdružovat ve vnitřních prostorách a na menších plochách,“ říká pro server iROZHLAS.cz epidemiolog Rastislav Maďar.

Případů covidu-19 evidují lékaři v současné době nejvíc od začátku letošního roku. V prvních říjnových dnech jde v průměru o více než 1300 pozitivních testů denně, například v pondělí 7. října to bylo dokonce 2134 pozitivních testů. Některou z infekcí dýchacích cest, mezi které patří i covid a chřipka, minulý týden onemocnělo 1218 osob ze 100 000. Vyplývá to z údajů publikovaných Státním zdravotním ústavem (SZÚ) a ministerstvem zdravotnictví.

I když je rostoucí počet případů vidět na datech, které má ministerstvo zdravotnictví k dispozici, stále ukazují podle Maďara pouze špičku ledovce. Zaznamenané nákazy, které jsou vidět ve statistikách nyní, pochází hlavně od praktických lékařů a nemocnic, které hospitalizují vážnější případy.

„Většina lidí se ale otestuje samotestem a pak k praktickému lékaři nejdou a nikam nehlásí, že mají covid,“ vysvětluje Maďar.

53:22 Smejkal: Covid ukázal, že zdravotnictví se musí změnit. Kdo se nestará o prevenci, ať si připlatí Číst článek

Tím vzniká v datech chyba, která bude podle epidemiologa přetrvávat. „Je to špička ledovce, která se bude zvětšovat s tím, jak se bude zvyšovat celkový počet nakažených,“ podotýká epidemiolog.

Co ale pomáhá zjišťovat koncentraci viru v populaci nezávisle na tom, jestli se lidé testují na covid-19, je zkoumání odpadních vod. Na to se epidemiologové spolehli už v minulosti, kdy se krátce po nárůstu viru v odpadních vodách zvedl i počet lidí, kteří byli s koronavirem hospitalizovaní.

„Svědčilo to o tom, že virus cirkuloval v populaci a nakonec dopadl i na rizikové skupiny, které musely do nemocnice,“ popisuje Maďar.

Nové mutace

V Česku nyní převažuje varianta covidu KP.3.1.1., ale tu může brzy nahradit varianta XEC, která se nyní šíří hlavně ve Francii.

Návrat z prázdnin do práce a do školy. Případů covidu přibývá, překvapit může rizikové pacienty Číst článek

Epidemiologové očekávají, že se brzy objeví i v Česku, je totiž infekčnější než současná mutace, která nyní v tuzemsku převažuje. „Pokud je nová varianta infekčnější, vytlačí tu starou a my si jí pak začneme všímat v odebraných vzorcích,“ vysvětluje Maďar. „Nové subvarianty mají reprodukční číslo kolem osmnácti a ten původní koronavirus se pohyboval mezi dvěma až třemi,“ připomíná.

I když ale varianty neustále mutují, potíže, které způsobují, jsou veskrz stejné a připomínají příznaky virózy. Tedy ztrátu chuti a čichu, horečku, rýmu a zvýšenou teplotu a občas i zažívací potíže.

Zvýšení smrtelnosti covidu-19 Maďar neočekává. „Viru jde o to, aby nakazil co nejvíce lidí a cirkuloval v populaci,“ říká a dodává, že nové varianty jsou tak vysoce infekční a méně smrtelné. I tak ale mohou být nebezpečné, a to hlavně pro seniory a další rizikové skupiny.

Případů covidu a chřipky přibývá. ‚Očkování z dob pandemie dnes už nehraje roli,‘ říká epidemiolog Číst článek

Epidemiolog upozorňuje také na long covid, který se objevuje i po mírných infekcích a postihuje zhruba jednoho z deseti lidí, kteří onemocní covidem. Long covid tvoří konstelace více než 200 kardiovaskulárních, neurologických, imunologických, dýchacích a psychiatrických symptomů. Ty přetrvávají měsíce a roky poté, co daný pacient už není infekční.

Zájem o očkování roste

Znovu se také zvedá zájem o očkování proti covidu-19. Zatímco v letních měsících překračovaly počty očkovaných pár stovek, v září se nechalo očkovat téměř 28 tisíc lidí.

Lékaři očkování doporučují hlavně seniorům a dalším chronicky nemocným osobám, pro které představuje nákaza covidem větší riziko.

„Očkování se stalo součástí prevence v rámci aktuální respirační sezóny, jako u ostatních očkování a onemocnění,“ uvedl pro iROZHLAS.cz analytik zdravotních registrů Tomáš Májek z Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

To je nyní možné na očkovacích místech jak v nemocnicích, tak u praktických lékařů na 277 místech v celé republice. „Konkrétní lhůty jsou individuální podle zařízení, ale nepředpokládáme prodlevy,“ napsal k možnému čekání na očkovací termíny Májek.