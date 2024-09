Případů covidu a chřipky přibývá. ‚Očkování z dob pandemie dnes už nehraje roli,‘ říká epidemiolog

Podle dat ministerstva zdravotnictví přibývá v celé Evropě případů covidu-19. S blížícím se podzimem proto odborníci doporučují, aby starší lidé začali myslet i na očkování, a to také proti chřipce. „Dříve se hovořilo o věku nad 65 let, ale řada výzkumů prokázala, že riziko chřipky stoupá již od 50 let. Měli by nad očkováním tedy uvažovat všichni v této skupině,“ říká v Ranním interview na Radiožurnálu Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu. Rozhovor Praha 11:41 6. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít očkování (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak výrazně přibývá pacientů s chřipkou či covidem? Můžeme mluvit o začátku sezony?

Chřipka je typicky sezonní infekce a na našem území se vyskytuje zejména v chladné části roku. V tuto chvíli jsou u ní hlášeny jen zcela ojedinělé případy.

Oproti tomu covid-19 zatím sezonnost nemá. Vyskytuje se během celého roku, přestože maxim dosahuje také v zimním období. Aktuální počty covidu se už zvyšují, takže zájemci o očkování mají možnost využít prevence už nyní.

Jsou teď ty případy chřipky nebo covidu vážné?

V porovnání s minulostí má dnes většina lidí, kteří onemocní covidem, mírnější průběh. Hospitalizace je nutná u menšího počtu nemocných. Nedokážeme však dopředu odhadnout, koho se to bude týkat. I zdravé dítě nebo dospělý člověk může mít těžký průběh.

Jak časté jsou komplikace spojené se zápaly plic?

Nejspíš se ptáte na onemocnění vyvolaná mykoplazmaty, mezi které patří i řada zápalů plic. Je to další z významných respiračních virů, které v současnosti netrápí pouze Českou republiku, ale i Evropu. Jejich výskyt se objeví jednou za několik let. V zásadě se jedná o obdobu RS viru, který nás trápil zejména ve dvou předchozích sezónách.

Lékaři v téhle souvislosti upozorňují na význam očkování proti chřipce. Kdo by ho měl minimálně zvážit?

Očkování proti chřipce by rozhodně měly zvážit starší osoby. Dříve se hovořilo o věku nad 65 let, řada výzkumů však prokázala, že riziko chřipky stoupá již od 50 let věku. Měli by nad tím tedy uvažovat všichni v této skupině a lidé, kteří trpí chronickým onemocněním bez ohledu na věk.

Dále o tom mohou uvažovat i ostatní lidé. Chřipka vás vyřadí z pracovního procesu minimálně na týden, z čehož vyplývá i nezanedbatelná ztráta na výdělku. Ideální je realizovat očkování proti chřipce v říjnu.

Jaká je proočkovanost české populace proti chřipce? Jaké procento by podle vás bylo optimální?

U celé populace se jedná zhruba o osm procent. Ze všech seniorů je očkována přibližně čtvrtina, což je stále velmi málo. Zdravotnické autority doporučují proočkovanost seniorů na úrovni 75 procent a v řadě západních zemí je to možné. Například v Portugalsku se to daří několik let.

Komu na očkování proti covidu-19 a chřipku přispívá stát? A komu poté z dalších programů zdravotní pojišťovny?

Očkování proti covidu-19 je hrazeno každému, kdo o něj projeví zájem. Není tam žádné rozdělení podle věku nebo diagnóz.

U chřipky je očkování plně hrazené ze zdravotního pojištění osobám starším 65 let a vybraným skupinám s chronickým onemocněním. I zdravotní pojišťovny však pochopily, že prevence se vyplatí všem. Mladším na očkování přispívají z fondu prevence, takže částečný příspěvek je i tam.

Ti, kteří nechali svůj organismus očkovat v období, kdy to v minulosti bylo aktuální, mají dnes ještě protilátky proti covidu-19?

Protilátky jsou minimální a skutečně už nehrají roli. Důvodem je i to, že covidem můžou lidé onemocnět jednou nebo i dvakrát za rok. Trvání protilátkové odpovědi je krátké, takže se i tyto osoby mohou nechat v případě potřeby očkovat jednou dávkou.

Očkovací centra jsou minulostí. Pokud bychom se chtěli nechat očkovat, jde o záležitost praktického lékaře?

Ano, dominantně se jedná o záležitost praktických lékařů. Navíc v některých krajských městech ještě očkovací centra jsou. Pokud se stane, že konkrétní praktický lékař proti covidu neočkuje, dá se domluvit s někým dalším. Není to zase tak velký problém.