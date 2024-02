Tající sníh zvedá hladiny toků. ‚Aktuálně hlavně v povodí Labe a v oblasti Jeseníků,‘ říká meteoroložka

Počasí o víkendu je na únor neobvykle teplé. Na horách proto taje sníh, který společně s deštěm zvedá hladiny řek. Český hydrometeorologický ústav v neděli dokonce vydal výstrahu před povodní, a to pro oblast Jeseníků. Meteoroložka Blanka Gvoždíková z Českého hydrometeorologického ústavu pro Radiožurnál sdělila podrobnosti. Praha 17:14 11. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počasí o víkendu je na únor neobvykle teplé. Na horách proto taje sníh, který společně s deštěm zvedá hladiny řek (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kde hrozí záplavy nejvíc?

Aktuálně se zvedají hladiny toků, a to především v povodí Labe a taky v povodí horní Moravy, to znamená oblast Jeseníků. Právě v této oblastí čekají hydrologové, že by se nejvíce měly zvedat hladiny vodních toků. Očekávají výrazné vzestupy s dosažením i třetích stupňů povodňové aktivity, a to právě v povodí horní Moravy. V povodí horního Labe, Jizery a Cidliny můžou hladiny toků opětovně stoupat a překračovat i druhé stupně povodňové aktivity. V oblast středního a dolního Labe je na mírném vzestupu a většinou může být překročen první stupeň.

Na neděli byla nadprůměrně teplá noc, rekordy padaly na několika místech. Bude se to opakovat i dnes v noci?

Noc na zítřek bude také teplá. Čekáme průměrně teploty kolem pěti stupňů, ale teploty už by měly být přece jenom o něco nižší než včera, protože včerejší noční teploty dosahovaly v průměru kolem sedmi stupňů, na některých místech dokonce neklesly pod deset stupňů Celsia. Takže ta včerejší noc (noc ze soboty na neděli pozn. red.) byla opravdu výjimečná.

Kdy skončí tohle teplé počasí?

Co se týká nočních teplot, tak ty by měly jít postupně dolů. Už v úterý čekáme, že na některých místech může ojediněle i mrznout. Ve středu bude nejchladnější noc celého týdne, čekáme většinou teploty kolem nuly a při zmenšené oblačnosti až minus čtyři stupně. Co se týká těch maximálních teplot, tak ty zůstanou vcelku vysoké i zítra. V pondělí můžou na jihu Moravy teploty stoupat až ke dvanácti stupňům a i v dalších dnech to vypadá, že se nebude příliš ochlazovat.

⚠️Výstraha ČHMÚ před povodněmi.

V severní polovině území se vlivem tání sněhu a vydatnějších dešťových srážek v uplynulých dnech i v noci na dnešek nadále vyskytují na některých tocích 1. SPA.V důsledku srážek očekávaných během dnešního dne (11. 2.) předpokládáme výrazné vzestupy… pic.twitter.com/a5UriAPkpg — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 11, 2024

A je šance, že by ještě nasněžilo?

V úterý a ve středu může sněžit na horách, ale srážek nebude hodně. Do konce týdne čekáme, že ty teploty budou vcelku vysoké a že budou stoupat v průměru k deseti stupňům, takže tam moc šance na sníh není. Co se bude dít příští týden už ale nevidíme.