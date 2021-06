Kyjov bude několik dní vyklízet chemikálie z varny pervitinu. Na akci dohlédnou tři desítky policistů

Dva roky od policejní razie ve varně pervitinu v centru Kyjova na Slovácku začíná od pondělí odklízení stovek kilogramů nebezpečných chemikálií. Laboratoř pro výrobu drog tam vybudoval majitel domu František Matura přezdívaný Chemik. Nebezpečný materiál nemohla až dosud radnice odklidit. Na dopravní a bezpečnostní opatření budou dohlížet tři desítky policistů. Kyjov 10:16 21. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kyjov bude několik dní vyklízet chemikálie z varny pervitinu | Zdroj: Policie ČR

Policie tehdy našla v budovách blízko vlakového nádraží několik set kilogramů chemikálií využívaných k výrobě pervitinu a kromě nich také potenciálně výbušné látky.

S pervitinem bojuje od 16 a žila i na ulici: Závislost mi vzala svobodu, hodně let života i naději Číst článek

„Na místě zůstaly jednotky tun chemikálií, nedá se to nyní přesněji odhadnout. Nejsme také schopni klasifikovat, co tam přesně je. Měly by to být z hlediska bezpečnosti ty méně závadné látky, nicméně třeba v rámci vzájemné reakce nebezpečné být mohou,“ uvedl pro agenturu ČTK mluvčí kyjovské radnice Filip Zdražil.

Doplnil, že součástí prací odborné firmy je i vypracování soupisu chemikálií a jejich počet. „Víme, že tam jsou i různé tlakové lahve, více než dvě desítky. Ty půjdou pryč primárně, protože mohou sloužit jako akcelerátor v případě nějakého úniku,“ uvedl mluvčí.

Rizikové je podle kyjovské radnice špatné skladování nebezpečných látek. Některé obaly jsou totiž porušené. „Znalecké posudky v této věci mluví jasně. Je tam ohrožení nejen přírody, ale i občanů, kteří žijí v sousedství,“ doplnil pro Český rozhlas Brno Zdražil.

Majetek odsouzeného Chemika

O vyklizení nebezpečného materiálu usilovalo vedení města po celé dva roky od razie. Bránila jim v tom ale pravidla o ochraně soukromého vlastnictví. Dva sousedící domy vlastní totiž přímo jeden z trojice odsouzených za nelegální výrobu a prodej drog, konkrétně František Matura známý jako Chemik, který si má podle pravomocného verdiktu odsedět 11 let za mřížemi.

Od pondělí nastupuje soukromá firma pod dohledem policie a za pomoci hasičů. „Chemikálie budeme selektovat. To je klíčové, aby se zabránilo jakékoli reakci mezi těmi chemikáliemi. Vytvoříme skupiny a podle toho je budeme také odvážet,“ uvedla mluvčí odklízecí firmy SUEZ Kateřina Kodadová. Odhadla, že ve výsledků půjde o deset tun materiálu.

Policisté již uzavřeli třídu Komenského od vlakového nádraží po Netčickou ulici. Řidiče i chodce svádějí bočními ulicemi. „Tři desítky policistů budou regulovat dopravu i střežit prostor kolem objektu, ze kterého budou odváženy nebezpečné látky. V případě potřeby budeme také doprovázet vozidla s nebezpečným nákladem do místa likvidace,“ uvedli na twitteru policisté.

Odklízecí práce by měly trvat každý všední den mezi 8. a 18. hodinou až do konce týdne. Radnici vyjdou na více než dva miliony korun. Asi 180 tisíci korunami se na likvidaci bude dotací podílet kraj, podle mluvčího se to ale ještě může změnit a kraj by mohl přispět více.