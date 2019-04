Policie potvrdila nález mrtvého novorozence na Přerovsku. Nařídila pitvu, po matce pátrá

Policisté potvrdili, že v neděli vpodvečer nalezli u Lhotky na Přerovsku tělo mrtvého novorozence. Jak dítě zemřelo, není zatím zřejmé. Objasnit by to měla soudní pitva, kterou policisté nařídili, uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. V Olomouckém kraji je to druhý případ během posledních 12 měsíců. Matku mrtvého novorozence nalezeného u Věrovan na Olomoucku dosud nenašli.

Lhotka (Přerovsko) 12:07 1. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít