‚Nešťastná náhoda‘. Mezi diváky na pardubickém závodišti vběhl kůň, sanitka odvezla zraněné dítě

Na pardubickém dostihovém závodišti dnes vběhl kůň, který ztratil jezdce, do prostoru s diváky. Ženu a dítě sanitka převezla do nemocnice. Další muž byl ošetřen na místě, uvedla mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Policisté případ vyšetřují, podle mluvčí Dostihového spolku Kateřiny Anny Nohavové jde o nešťastnou událost. Pardubice 16:00 8. května 2024

„Jednu osobu dětského věku jsme s lehkým zraněním horní poloviny těla transportovali do pardubické nemocnice. Jela v doprovodu matky,“ řekla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Alena Kisiala.

„Kůň přeskočil plot a vběhl před tribuny. Je to nešťastná náhoda. Cílová rovina je od prostoru před tribunami oddělená bariérou, živým plotem, za ním ulička a za ní ještě klasický plot. Kůň toto vše stačil přeskočit. Kdyby měl jezdce, tak by se to nestalo," uvedla Nohavová.