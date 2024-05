Problém pro Národohospodářskou fakultu. Volba děkana měla vést k nějakému návrhu, říká rektor VŠE

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze zůstává bez děkana. Původně se o místo po odvolaném Miroslavu Ševčíkovi ucházeli dva kandidáti. Bývalý člen bankovní rady ČNB Pavel Řežábek ale odstoupil a zbývající kandidát, bývalý děkan této fakulty Zdeněk Chytil, dostal při středeční volbě od členů Akademického senátu jen jeden hlas. „Fakultě to určitě neprospívá, volba měla proběhnout už dříve,“ myslí si rektor VŠE, Petr Dvořák. Praha 22:49 8. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, Petr Dvořák | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Je to pro vás velká komplikace, že Národohospodářská fakulta zůstává i po středečním hlasování bez děkana?

Já si myslím, že to je hlavně problém pro Národohospodářskou fakultu, protože už je delší čas bez děkana. Já si myslím, že to fakultě určitě neprospívá. A volba měla podle mého názoru proběhnout už dříve a rozhodně měla vést k nějakému návrhu na nového děkana.

Výsledky včerejší volby naznačují, že rozhodující vliv na Národohospodářskou fakultu má stále odvolaný děkan Miroslav Ševčík. Ostatně v nedávné volbě členů Akademického senátu celé Vysoké školy ekonomické právě na této fakultě uspěla dcera pana Ševčíka a také jeho advokát. Vnímáte to celé jako patovou situaci?

Tak ne úplně jako patovou situaci, ale samozřejmě to o něčem svědčí a já se s tím budu muset nějakým způsobem vyrovnat, respektive škola. Tak to určitě je.

Jakým způsobem se s tím budete vyrovnávat?

Ke konci května bude probíhat nová volba děkana. Respektive předpokládám, že z této volby přijde návrh na nového děkana a uvidím, kdo to bude a jakým způsobem se k řešení aktuálních problémů, které na fakultě jsou, postaví.

To znamená, hypoteticky, že kdyby rovněž nový Akademický senát, protože to bylo poslední jednání toho stávajícího Akademického senátu Národohospodářské fakulty, vybral někoho, s kým byste nebyl spokojen, že byste ho nejmenoval?

Nechci nic naznačovat, podívejte se, to je všechno spekulace, já musím postupovat a budu určitě postupovat podle zákona o vysokých školách a to mi dává určité pravomoci a zároveň určité mantinely a těch se já samozřejmě budu držet.

Zrušení celé fakulty?

Je nebo může být ve hře třeba zrušení celé Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické?

Víte co, to je zase věc, která v této chvíli na pořadu není. Samozřejmě, kdybychom uvažovali o všech možných teoretických variantách, tak tam určitě bude, ale já bych takhle dopředu o této variantě spekulovat nechtěl, protože, jak říkám, teď bude záležet na tom, jak proběhnou volby a jaký bude jejich výsledek. To si myslím, že je teď podstatné.

Přesto se zeptám, za jakých okolností by ve hře zrušení Národohospodářské fakulty mohlo být? Co by se muselo stát, za jak dlouho byste o tom reálně začal uvažovat?

To teď skutečně není otázka, o které bych chtěl spekulovat, protože to teď není aktuální. Aktuální je teď ten úkol, který fakulta má, tedy aby Senát zvolil nového děkana, navrhl mi na jmenování nového děkana, který bude situaci na fakultě řešit způsobem, který je adekvátní a který je potřebný. To si myslím, že je teď to nejdůležitější.

A vy stále věříte, že se někdo takový může do 29. května objevit, může být zvolen a opravdu může uklidnit situaci?

Víte co, to je situace nesmírně obtížná, protože tam je samozřejmě řada věcí ve hře, které vývoj na fakultě budou ovlivňovat. Ale já stále věřím tomu, že si snad většina lidí na fakultě uvědomí, co je pro fakultu důležité a jakým způsobem je potřeba se dál ubírat. A toto by mělo být to rozhodující, co potom povede k tomu, že volby dopadnou pro fakultu dobře.

Měl by být celý příběh okolo Národohospodářské fakulty VŠE podnětem ke změně vysokoškolského zákona?

Určitě mohu říci, že současný zákon o vysokých školách nedává moc možností, jak takovou situaci řešit relativně rychle a zejména tak, aby to vedlo k nějakému řešení, které se nebude tak, jako v tomto případě, táhnout tak dlouho. Takové možnosti dnes zákon o vysokých školách rektorovi bohužel nedává.