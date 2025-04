Lidé během Velikonoc nakoupí ve většině svátečních dnů. Obchody budou zavřené v pondělí

Omezení platí jen pro obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních. Otevřené můžou zůstat například prodejny na letištích, nádražích nebo lékárny a čerpací stanice.

Zákon o prodejní době v maloobchodě stanovuje, že obchody nad 200 metrů čtverečních musí mít zavřeno 1. ledna, na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, tedy na Den české státnosti, dále 28. října a 25. a 26. prosince. Na Štědrý den zákaz prodeje platí mezi 12.00 a půlnocí.

Výjimku mají čerpací stanice, lékárny či obchody na letištích a nádražích. Na zbývající státní svátky, kam patří 1. květen, Velký pátek, 5. a 6. červenec a 17. listopad, se zákaz prodeje nevztahuje.

Ze Slovenska, Maďarska a části Rakouska se do Česka kvůli slintavce a kulhavce nemohou dovážet zvířata, která by mohla tuto nemoc dostat. Týká se to i jehňat nebo kůzlat.

„Jedno kůzle naložíte do kufru osobního auta, to nikdo nedokáže na hranicích uhlídat, ale nedělejte to, protože ohrožení je obrovské. Letos budeme muset zvládnout velikonoční jehňata a kůzlata z vlastních zdrojů,“ uvedl tento týden ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Za velikonoční pečivo si lidé letos nejspíše připlatí, zdražily základní suroviny na pečení, zejména vejce, máslo a čokoláda. Do ceny se promítnou také mzdové náklady v pekárenském průmyslu.

Zdražení bude nejvíce patrné u velikonočních beránků s čokoládovou polevou. Řekli to už dříve zástupci Potravinářské komory ČR a Svazu pekařů a cukrářů v ČR.