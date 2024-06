Lidé z Bedřichova mají obavy, že developer zastaví sjezdovku apartmány. Nesouhlas vyjadřují v anketě

Část sjezdového areálu v Bedřichově koupil nově developer Niseko a minimálně kus areálu chce využít pro stavbu apartmánů. Obyvatelé ale mají strach, že zastaví sjezdovky. Obec se proto rozhodla uspořádat anketu o tom, jestli se má angažovat v jednáních o budoucnosti areálu. Bedřichov 21:41 20. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obecní úřad v Bedřichově, kde byla volební místnost | Foto: Šárka Škapiková | Zdroj: Český rozhlas

Na začátku června vyšlo na veřejné diskuzi s obyvateli Bedřichova najevo, že lidé mají obavy z budoucích kroků firmy Niseko. Ta od Tělovýchovné jednoty Bižuterie koupila pozemky na Malinovce a na Pastvinách a chce na úpatí sjezdovek postavit apartmány.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pokud by lidé odhlasovali to, že má vedení obce Bedřichov najít cestu, díky které by mohlo do rozvoje střediska zasáhnout, zastupitelé do podzimu vypracují návrh

Bižuterie navíc bude pravděpodobně v roce 2025 prodávat i zbytek ski areálu a vedení obce chce zjistit, jestli se do toho má také zapojit. Proto obec zveřejnila anketu na svém webu.

Pokud by lidé odhlasovali to, že má vedení obce najít cestu, jak do rozvoje střediska zasáhnout, zastupitelé do podzimu vypracují návrh. I o něm budou moct lidé hlasovat například prostřednictvím referenda nebo ankety.

Pravděpodobně by se obec mohla do rozvoje sjezdového areálu zapojit domluvenou spoluprací. Konkrétní návrh zatím neexistuje.

Nejsnadnější by ale bylo, kdyby obec mohla skoupit zbytek pozemků od Tělovýchovné jednoty Bižuterie. Jenže na to rozpočet malé obce nestačí. Podle starosty Bedřichova Petra Holuba (Starostové pro Liberecký kraj) chce Bižuterie pozemky prodat za zhruba 70 milionů korun.

Skiareál v Bedřichově má nového majitele. Je jím developerská firma, která prodává apartmány Číst článek

Obyvatelé obce se totiž obávají, že developer Niseko zastaví sjezdovky. Právě proto je pro ně důležité, aby se do rozvoje ski areálu zapojila obec. Pokud by vlastnila část pozemků, mohla by výstavbu regulovat.

Zástupce firmy Niseko Adam Kuchař na červnové veřejné schůzi lidi uklidňoval, že nic takového nehrozí. Přesto potvrdil, že apartmánová výstavba bude nutná, protože z prodeje chce firma částečně financovat provoz střediska.

Lyžaři v Bedřichově se podle developera nemusejí obávat, že by v oblíbené horské lokalitě sjezdové lyžování skončilo. Podle Kuchaře hodlá firma lyžování dál podporovat.

V anketě o tom, jestli se má obec do debaty o budoucnosti areálu vložit, mohou lidé rozhodnout do konce června. Anketu můžou vyplnit obyvatelé Bedřichova a ti, kdo v místě vlastní nemovitost nebo tam provozují podnik. Vyplněný lístek je potřeba donést na obecní úřad nebo informační středisko, nebo zaslat e-mailem. Vedení obce výsledek ankety projedná na zastupitelstvu.