'Finty, obstrukce a křivárny neumím.' Stropnický potvrdil, že skončí ve vládě i ve sněmovně

Ministr zahraničí v demisi a místopředseda hnutí ANO Martin Stropnický potvrdil, že skončí ve vládě i ve sněmovně. V hnutí ANO zůstane. 61letý bývalý velvyslanec v Itálii nebo ve Vatikánu by se rád vrátil do diplomacie. Řekl to v rozhovoru pro středeční Lidové noviny. Server Aktuálně.cz minulý týden s odvoláním na nejmenované zdroje napsal, že Stropnický bude velvyslancem v Izraeli. Praha 10:52 9. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí v demisi a místopředseda hnutí ANO Martin Stropnický | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Na post ve ‚druhé vládě‘ neaspiruji. Sněmovna má pro mě příliš mnoho negativní energie,“ uvedl Stropnický v rozhovoru. Prezidentovi Miloši Zemanovi podle svých slov také řekl, že přirozený mu přijde návrat do diplomacie.

„Ocitli jsme se po volbách jako hnutí v prachbídné situaci. ‚Zachránci demokracie‘ dali ruce v bok a řekli, že s námi do vlády nepůjdou. Anebo si stanovili podmínky, které jsou mimo realitu. Jsme tlačeni do něčeho, co není úplně dobré,“ popsal pro deník.

Podle vznikající dohody o vytvoření koaliční menšinové vlády ANO a ČSSD, která má vystřídat nynější kabinet ANO v demisi, by mělo křeslo ministra zahraničí připadnout sociální demokracii. Zeman už letos v dubnu uvedl, že zájmu Stropnického stát se velvyslancem vyhoví.

Zda zamíří na místo velvyslance v Izraeli, Stropnický nepotvrdil. „Není důvod bořit mosty,“ odpověděl na otázku, zda zůstane členem ANO. K setrvání v politice ho přemlouval předseda ANO a premiér v demisi Andrej Babiš, řekl Stropnický. Doplnil, že se mu zdá nefér z hnutí vystoupit v době, kdy ANO prožívá složité chvíle kolem sestavování vlády.

Po ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi jde o druhého vysoce postaveného politika ANO, který ohlásil odchod z vlády i Sněmovny. V obou případech jde o výrazné symboly hnutí v Praze, které v říjnových volbách získaly dohromady 33 000 preferenčních hlasů, upozornily Lidové noviny.

Českým velvyslancem v Izraeli je od roku 2014 Ivo Schwarz. Standardní doba pro výkon funkce jsou čtyři roky. Stropnický v diplomacii působil v 90. letech minulého století, vedle Itálie a Vatikánu byl také velvyslancem v Portugalsku. V minulé koaliční vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL vedl ministerstvo obrany. Ojediněle se také vracel k původnímu hereckému povolání.