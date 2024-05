ŽIVĚ: Poslanci řeší na mimořádné schůzi korespondenční volbu. Je čas na pozměňovací návrhy

Poslanci ve čtvrtek pokračují v projednávání koaličního návrhu na zavedení korespondenční volby pro české občany žijící v zahraničí. Na mimořádné schůzi svolané z podnětu vládního tábora je čeká druhé čtení volební novely, v němž budou moci podávat pozměňovací návrhy. Je možné, že schůze bude pokračovat také v pátek. Video Praha 11:01 9. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu.

Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli podle předlohy hlasovat dopisem už v příštích řádných volbách do Sněmovny v roce 2025.

Češi v zahraničí volí hlavně strany dnešní vlády, ANO má u nich klesající podporu a extrémům se nedaří Číst článek

Úpravu některých parametrů korespondenční volby už navrhl ústavně-právní výbor. Koalice s opozicí se ale nadále neshodují v pohledu na její soulad s Ústavou. Opoziční hnutí ANO a SPD tvrdí, že hlasování poštou může být v rozporu s principy tajné, svobodné a osobní volby. Úvodní sněmovní debata o návrhu na plénu zabrala i kvůli opozičním obstrukcím šest jednacích dnů a trvala zhruba 63,5 hodiny čistého času.

Právní výbor například chce, aby se hlasy z ciziny započítávaly do čtyř největších krajů místo dvou, což by mělo snížit jejich vliv na rozdělování mandátů. I v případě, že by volič odhlasoval poštou, měl by právo volit později osobně na zastupitelském úřadu.

Hlas zaslaný poštou by se v takovém případě vyřadil, a tedy nezapočítal. Opatření souvisí s možným ovlivňováním voliče při korespondenčním hlasování jeho okolím.