Vražda ve jménu supermoderního projektu. Saudové údajně zabili muže, který bránil výstavbě Neomu

Kdo bude bránit výstavbě supermoderního saúdskoarabského technologického města, může být zabitý – takový rozkaz podle informací BBC vydaly úřady Saúdské Arábie. Podle britské veřejnoprávní stanice se rozkaz týká výstavby futuristického projektu zvaného Neom. Jde o vlajkovou loď modernizace Saúdské Arábie podle projektu korunního prince Muhammada bin Salmána. Rijád 20:01 9. května 2024

Rozkaz údajně dostaly saúdské bezpečnostní složky v dubnu 2020 a také ho i uplatnily. Při vyklízení jedné z vesnic, které stojí v cestě supermodernímu městu, podle informací BBC dokonce zastřelily jednoho muže.

Abdar-Rahím Huwajtí protestoval proti vysídlení a sdílel o tom videa na sociálních sítích. Například nenechal úředníky, aby jeho majetek ocenili. Při nuceném vysídlování ho poté údajně bezpečnostní jednotky zastřelily.

Podle úřadů to bylo v sebeobraně poté, co na ně začal střílet. Dalších 47 vesničanů skončilo za mřížemi – někteří za to, že taky protestovali proti vysídlení, další že veřejně mluvili o smrti Huwajtího.

BBC obvinění opírá o výpověď bývalého plukovníka saúdských bezpečnostních složek Rábiha al-Anízího. Ten prý rozkaz dostal, z operace se ale ze smyšlených zdravotních důvodů stáhl a už rok žije v exilu ve Spojeném království.

Informace BBC ověřovala pomocí satelitních snímků, informací od OSN a organizace AlQst, která se angažuje v ochraně lidských práv v Saúdské Arábii. Že informace odpovídají postupům, potvrdil i zdroj obeznámený s procedurami saúdských služeb.

Supermoderní projekt

Projekt, kvůli kterému dostaly bezpečnostní složky tento rozkaz, se jmenuje Neom a má to být supermoderní ekologický projekt, v jehož centru má být město zvané The Line. Má být dlouhé 170 kilometrů a široké jen 200 metrů.

The Line má být zcela bezemisní město, které používá výhradně obnovitelné zdroje. Stavět se mělo v oblasti, kterou úřady označily jako zcela pustou, žije tam ale kmen Huwajta a v cestě mu stojí minimálně tři vesnice.

Projekt je součástí Vize 2030 – modernizace ropné monarchie, přebudování její ekonomiky ze závislosti na vývozu ropy na vývoj moderních technologií. Projekt Neom už teď budují západní firmy, BBC ale uvádí příklad několika společností, které se z projektu stáhly, protože se jim nelíbily praktiky saúdských úřadů.