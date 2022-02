‚Promlčeno.‘ Komora neotevře případ neurologa, který dráždil pacientku vibrátorem. Pracuje dál v Motole

Česká lékařská komora se nemůže zabývat kauzou neurologa Martina Tomáška. Ten odešel v úterý od soudu s podmínkou za to, že bez souhlasu gynekologicky vyšetřoval některé pacientky s epilepsií. Pro server iROZHLAS.cz to uvedl mluvčí komory Michal Sojka. Tomášek nyní může dál pracovat jako lékař, zůstává v pražské motolské nemocnici, kde k problematickým vyšetřením došlo. Praha 18:30 9. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtvrtou z žen dráždil vibrátorem, což zdůvodnil výzkumem ohledně toho, jaký vliv má sexuální vzrušení epileptických pacientů na EEG (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Lékařská komora se kauzou Martina Tomáška zabývala loni. Podnět jí tehdy poslal soud, který neurologa zprostil viny a chtěl, aby případ posoudilo profesní sdružení.

Neurolog dělal v Praze gynekologická vyšetření pacientkám s epilepsií. Od soudu odešel s podmínkou Číst článek

Komora ale dospěla k závěru, že rozhodnout nemůže, protože je pro ni případ promlčený. A nic na tom nemění ani úterní pravomocný verdikt soudu, který nakonec udělil neurologovi podmínku.

„Vzhledem k tomu, že případy byly z let 2013 a 2015, jsou z pohledu disciplinárního řádu České lékařské komory promlčené. A ani nyní nelze případ znovu otevřít,“ uvedl ve středu pro iROZHLAS.cz mluvčí komory Michal Sojka. „Jakékoliv takovéto případy nás mrzí, protože poškozují pověst lékařského stavu," dodal.

Neurolog Tomášek navíc může dál působit jako doktor. Soud mu léčit nezakázal, jak požadovala státní zástupkyně Radka Michková.

„Soud neuložil zákaz výkonu povolání a tím, že jako trest byla zvolena podmínka, nerozhodl o zbavení bezúhonnosti podle ustanovení zákona o zdravotních službách,“ upozornil mluvčí České lékařské komory. Pokud by tedy soud zvolil přísnější trest, mohl lékaře zbavit bezúhonnosti, a podle Sojky by pak po nějakou dobu nemohl svou profesi vykonávat.

Za co trestat? Policie neurologa zpočátku obvinila ze znásilnění. Soudy ho nejprve potrestaly za poškození cizích práv. Následně čin označily za sexuální nátlak. Pravomocný verdikt ale nakonec padl opět za poškození cizích práv.

Tomášek tak nyní dál pracuje jako lékař v pražském Motole. Podle mluvčí Pavlíny Dankové ale na jiné klinice, než kde gynekologicky vyšetřoval epileptické pacientky bez jejich náležitého souhlasu.

„Pan doktor pracuje na jiné klinice, kde vyhodnocuje EEG a podobná elektrofyziologická vyšetření. Jinými slovy, jde o odbornou práci u počítače a pacienty nevyšetřuje,“ popsala Danková.

Tomáškův případ

Kauza se táhla sedm let. Problematická vyšetření pacientek prováděl Tomášek od října 2013 do července 2015 v motolském centru pro epilepsii.

„Když si pacientka sama stáhne kalhotky, nemůže předpokládat, že jí bude prováděno vyšetření očí“ Tomáškův právník

Tři pacientky vyšetřil v lékařském pokoji pohmatem v pochvě. Dvěma řekl, že tak zjišťuje, jestli nemají cysty. Třetí sdělil, že zkoumá, zda nemá srůsty po laparoskopickém odstranění vejcovodu. Podle Tomáška byla tato vyšetření pouze orientační. Pokud získal jakékoliv podezření, posílal prý pacientky ke gynekologovi.

Čtvrtou z žen dráždil vibrátorem, což zdůvodnil výzkumem ohledně toho, jaký vliv má sexuální vzrušení epileptických pacientů na EEG.

Nepoužil při tom chirurgické rukavice. U vyšetření nebyla zdravotní sestra, což bylo podle Tomáška v Motole běžné. A nezanesl ho do zdravotnické dokumentace pacientek. Zdůvodňoval to tím, že databáze je přístupná všem zaměstnancům, a proto do ní nechtěl zadávat citlivé detaily o pacientkách.

„Není nutno omezovat naše zdravotnictví tím, že by obžalovaný ještě několik let nemohl vykonávat práci, kterou dělá a kterou podle našich zjištění vykonával na velmi vysoké úrovni“ Soudce Vladimír Stibořík

Všechny čtyři ženy trpí podle znalců posttraumatickou stresovou poruchou, tedy podobným traumatem jako oběti znásilnění.

Lékař své počínání obhajoval tím, že jeho zájem byl čistě vedecký. Pracoval podle svých slov na vědeckém výzkumu. Nenahlásil ho ale etické komisi, neměl ani souhlas nadřízených.

U soudu řekl, že podobným způsobem vyšetřil několik desítek žen, protože jim chtěl pomoci. Podle něj s tím všechny souhlasily. „Nemusely se ničemu bránit, bylo to prováděno s jejich souhlasem po vysvětlení, co se bude dělat a proč. Z mé strany nebyl žádný nátlak, nucení, naléhání,“ popsal.

Dříve také řekl, že si plně neuvědomil důsledky svého jednání a že je mu čtveřice pacientek líto.