Studentky volají po změně na pražských právech. Vadí jim výroky vyučujících o frigiditě i oslovení ‚berušky‘

Právnická fakulta Univerzity Karlovy letos spustí platformu pro nahlašování sexuálního obtěžování a vybere také vlastního ombudsmana. Vedení to přislíbilo studentkám, kterým vadila přednáška, jež podle nich relativizovala sexuální násilí a také reakce školy na kauzu absolventa a bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho. Praha 5:00 9. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dění na Právnické fakultě Univerzity Karlovy se dostalo do centra pozornosti v souvislosti s kauzou Dominika Feriho | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Začátkem loňského prosince vystoupila na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová za ODS s příspěvkem Klady a zápory ženské emancipace. Stalo se tak v rámci online konference nazvané Proměny právního postavení ženy.

DATA: Křivých obvinění ze znásilnění je minimum. ‚V praxi jsem se s tím nesetkal,‘ říká advokát Číst článek

Obsah vystoupení někdejší političky přiměl třiadvacetiletou Elišku Koldovou a o rok mladší Veroniku Královou k tomu, aby vedení fakulty oslovily dopisem. Výroky, které Kovářová pronesla, označily za „poškozující jméno fakulty a vysílající minimálně nevlídný signál směrem ke studentstvu“.

Dále vyjádřily přání, aby na podobných konferencích vystupovali odborníci a odbornice, kteří se otázkou genderové rovnosti zabývají akademicky. Vedení fakulty na kritiku reagovalo schůzkou se studentkami a návrhy reforem. Koldová a Králová nenapsaly dopis jako otevřený, Kovářová se ale rozhodla jeho části zveřejnit v rozhovoru pro Echo24.cz.

‚Dorazila cancel culture ze Západu‘ Daniela Kovářová na dotazy serveru iROZHLAS.cz nereagovala. Ke svému vystoupení na konferenci se vyjádřila pro deník Echo24: „Akademická půda by měla sloužit svobodomyslným myšlenkám. Měla by unést i provokující otázky a vybízet k diskusi, nikoliv diskusi omezovat. Mrzí mě, že do českých zemí dorazila cancel culture ze Západu. Ženská emancipace přinesla ženám obrovské výdobytky a svobodu stát na vlastních nohách a hledat vlastní štěstí. To však neznamená, že si máme zakrývat oči před negativy. Možná je studentky a doktorandky ve svém mladém věku nevidí, ale do mé advokátní kanceláře přicházejí nešťastné ženy, které se emancipovaly a posléze zjišťují negativa.“

Co vás k napsání dopisu vedlo?

Eliška Koldová (EK): Zúčastnily jsme se online konference Proměny právního postavení ženy a hned první přednáška Daniely Kovářové na téma Klady a zápory ženské emancipace nesplňovala akademické standardy.

Přišlo nám třeba zvláštní, že podle Kovářové ženy historicky používaly své zbraně, aby jimi ovládly muže. Anebo že podle ní při debatě o domácím násilí zapomínáme na to, že podstatou společnosti není boj, ale vztahy a přežití lidstva. Zdrojem přednášky byla advokátní zkušenost doktorky Kovářové, což není metodologie, která by se měla používat na mezinárodní odborné konferenci.

Veronika Králová (VK): Prostě se opírala o jakousi dojmologii a přednáška nebyla ozdrojovaná.

Jak jste se po přednášce paní Kovářové cítily?

EK: Vzhledem ke kauze Dominika Feriho (viz box), která se bezprostředně týká naší fakulty, je sexuální násilí citlivé téma.

Některé z Feriho obětí u nás stále studují. I proto jsem po přednášce tápala nad tím, proč organizátoři konference pozvali na úvodní příspěvek přednášející, která se v rozhovoru pro Expres.cz vyjadřovala k Feriho obětem takto: „Všechnu životní moc mají v rukou ženy, protože kvůli nám se to děje. To se neděje kvůli tělu Dominika Feriho, to všechno se stalo kvůli tělu těch holek, kvůli sexu, který ovládají ženy. Pojďme se tedy spíše s tím učit pracovat, abychom dokázaly v pravou chvíli něčemu zamezit, zacouvat, anebo když bude opravdu úplně nejhůř, dát nohy od sebe, ať to přežijeme.“ Tohle je ukázkový příklad sekundární viktimizace (bagatelizace utrpení, které obětem způsobuje další bolest, pozn. red.).

Kauza Feri Loni v květnu přinesly servery Alarm a Deník N svědectví několika žen, které anonymně vypověděly, že se v minulosti setkaly se sexuálními útoky ze strany tehdejšího poslance TOP 09 Dominika Feriho, který vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Sám Feri nařčení ze sexuálního násilí popřel, omluvil se ale za své nevhodné chování a slovní urážky v minulosti. Následně složil politické funkce a stáhl se z veřejného života. Případem se stále zabývá policie, která ale bývalého politika dosud nevyslechla, není tak z ničeho obviněn. Loni v září došlo k výměně vyšetřovatele i dozorujícího státního zástupce.

Vedení fakulty vzkazujete, že nedostatky týkající se konference mohou být odrazem strukturálních problémů fakulty v oblasti genderové rovnosti. Na co konkrétně narážíte?

EK: Především na sexismus, který naší fakultou dlouhodobě prorůstá, ostatně jako celou společností. To bylo také předmětem schůzky, na kterou nás pozval děkan a budoucí děkan poté, co obdrželi náš otevřený dopis.

Setkaly jsme se s tím, že vyučující srovnávají ženskou a mužskou inteligenci se závěrem, že ta ženská je nižší. S průpovídkami, že studentky jsou frigidní. S tím, že profesor řekl zkoušené: „Dám vám to, když mi dáte.“ S oslovováním žen „berušky“, zatímco mužští studenti jsou „kolegové“.

Těch příkladů je víc. Posledním je pozvání paní Kovářové na konferenci jen pár měsíců poté, co pronesla už zmíněné výroky o obětech Feriho.

Nastala za ten půlrok od zveřejnění kauzy Dominika Feriho na fakultě nějaká změna?

VK: Dostali jsme dotazník ohledně zkušeností s nevhodným chováním, začalo se mluvit o zřízení funkce fakultního ombudsmana. Také se změnil formát seznamovacích kurzů. V minulosti se na nich odehrávaly noční bojovky, ve kterých mohly studentky získat více bodů, pokud se svlékly do naha.

‚Proti Ferimu skrz Feriho.‘ Členky skupiny popsaly vznik plakátů, které ‚ozdobily‘ právnickou fakultu Číst článek

EK: Víme, že se nic nezmění mávnutím proutku. Ale je důležité eliminovat příležitosti, při kterých může k nevhodnému chování docházet, a mít nástroje na to takové incidenty nahlašovat.

Fakultě nabízíte pomoc při boji s bagatelizací genderové nerovnosti. O jaké bagatelizaci mluvíte?

VK: Mám pocit, že na právnické fakultě existuje zakořeněný standard studenta, a tím je právě muž. Ženy jsou takové odchylky od normy. Většina našich přednášejících jsou muži, což má dopad na to, jak přednášky vypadají a ke komu vzhlížíme.

Katedra právních dějin, která konferenci pořádala, je toho příkladem. Je tam velký nepoměr doktorandů a doktorandek a tím pádem už teď víme, že další generace budou učit spíše profesoři než profesorky.

Jak se k tomu staví vedení fakulty?

VK: Problém je, že studenti nejsou informováni o tom, jakým způsobem - a jestli vůbec - fakulta nevhodné chování řeší. Po odhalení Feriho kauzy jsme všichni vyplňovali dotazník, který se ptal na naše zkušenosti, a to především s chováním, které má sexuální podtext, jak ze strany studentů, tak vyučujících.

Policie prověřuje případy sexuálního zneužití několika žen. Měl je spáchat psychiatr Cimický Číst článek

Anketa se konala před půl rokem a my se výsledky dozvěděli až teď. Dlouho jsme nevěděli, jestli se na základě výsledků přijmou nějaká opatření. Samozřejmě chápeme, že nemáme právo znát všechny personální důsledky nevhodného chování, ale myslíme si, že máme právo vědět, jestli se tím fakulta zabývá.

EK: Komunikace ke studentům byla netransparentní, respektive žádná nebyla. Veronika pana děkana poprosila, aby nám poslali konkrétní kroky, které fakulta podnikne. Ty nám posléze byly zaslány a vyplývá z nich, že do konce ledna vznikne online platforma sloužící k oznamování nevhodného chování. Do 9. června má být také zavedena funkce ombudsmana. Kolem toho se točila celá naše schůzka s vedením fakulty.

Nechceme ukazovat na konkrétní vyučující, protože dění na právnické fakultě je jen důsledkem toho, co společnost toleruje. Vážíme si konkrétních kroků ze strany fakulty a příslibu, že se tématu bude i nadále věnovat.

Vyjádření Právnické fakulty Genderovou (a nejen genderovou) rovnost považujeme za samozřejmost. Uvědomujeme si, že je to celospolečensky stále obtížné téma a jsme rádi, že se řeší otevřeně a stále více se otevírá prostor diskusi. V červnu 2021 rozeslalo vedení fakulty všem studentům a zaměstnancům anonymní dotazník s prosbou, aby nám sdělili své případné zkušenosti s nevhodným chováním. Souběžně s dotazníkem jsme připravili komplexní systém opatření, jak nevhodnému jednání v budoucnu zamezit, protože chceme, aby na fakultě vládlo prostředí vzájemného respektu. Součástí opatření je mimo jiné online platforma, která bude spuštěna v lednu 2022 a jejímž prostřednictvím bude moci kdokoliv podat anonymní podnět a zvolit, komu má být adresován. My pak budeme řešit každý podnět individuálně. Mezi možnými adresáty budou například děkan, studijní proděkanka či zástupci akademického senátu. V létě jsme rovněž instruovali všechny spolky, které připravují vlastní seznamovací kurzy, o nutnosti zajistit bezpečné a respektující prostředí a vyvarovat se jakéhokoliv nevhodného chování během těchto akcí. Pokud jde o příspěvky na konferenci na Právnické fakultě UK, za obsah vystoupení jsou odpovědni sami vystupující a organizátoři konference ani Právnická fakulta UK nenesou a nemohou nést odpovědnost za subjektivní vyjádření, která na konferenci zazněla. Vlasta Tichá, vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů

Bude nahlašovací platforma a zřízení funkce ombudsmana stačit?

VK: To se teprve uvidí. To, že si s námi vedení fakulty sjednalo schůzku vnímáme jako velký pokrok. Ještě před pár lety by se to nemuselo stát.

V jakém prostředí byste chtěly studovat?

VK: Ve stimulujícím prostředí, kde platí zásady slušného chování.

EK: V prostředí, kde si lidé jsou rovní. Myslíme si, že je důležité kriticky reflektovat, v jakém prostředí se pohybujeme. Fakultu máme rády, chceme se tam cítit dobře a to samé chceme i pro i ostatní studentky.

Hodně se nám líbil genderový akční plán univerzity v Curychu, který cílí na větší zastoupení ženských profesorek, ale i na samotný obsah výuky a prevenci obtěžování a násilí. Otevřeně se hlásí k politice genderové rovnosti, takže pro větší zastoupení ženských vyučujících zavádí mentoring, síťování, přednášky a trénink, a to na každé úrovni kariéry zvlášť. Podporují semináře i jednotlivé lekce zaměřené na genderové otázky, a to v jakémkoliv předmětu. Zvou si na to i zvláštní hostující vyučující. Usnadňují ženám skloubení pracovního a rodinného života podporou zkrácených úvazků, práce z domu, maminkám po návratu z mateřské pomáhají jak nadřízení, tak zvláštní oddělení. Na záchodech mají vložky a tampony.

Co se obtěžování týče, mají jednak ombudsmany a jednak pracovníky a pracovnice Equal Office. Vyučující jsou průběžně školeni. O genderové rovnosti sbírají data, která každý rok vyhodnocují a podle toho přijímají další opatření.